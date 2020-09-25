Yetimlere farkındalık için bisikletle Malatya'dan yola çıkan İHH gönüllüsü Kütahya'ya geldi - Son Dakika

Yetimlere farkındalık oluşturmak amacıyla bisikletiyle Malatya'dan yola çıkan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı gönüllülerinden İhsan Kılıç, Kütahya'ya ulaştı.

Malatya'dan 16 Eylül'de yola çıkan Kılıç, Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara ve Eskişehir güzergahını takip ederek Kütahya'ya geldi.

Kılıç, kentin girişinde İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği yöneticileri ve gönüllülerce karşılandı.

Dernek binasında ağırlanan Kılıç'a dernek başkanı Mustafa Yenipazar plaket taktim etti.

Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yetimlere farkındalık oluşturmak amacıyla yola çıktığını belirtti.

Bisikletiyle yaklaşık 2 bin kilometre yol yapmayı planladığını dile getiren Kılıç, şunları kaydetti:

"Dünya yetimlerine dikkat çekmek için bu seyahati planladım. İHH Malatya ve İHH genel merkeziyle istişare ederek bu kararı aldık. İnanıyorum ki bu kararımız oldukça verimli oldu. Çünkü her gittiğimiz yerde gerek İHH yönetici ve gönüllüleri olsun gerek halk tarafından çok güzel tepkiler alıyorum. Bu durum beni oldukça memnun ediyor. Bizler bu farkındalıkların yanı sıra hem yetimlere sahip çıkmamız hem de yetimlerin sayılarının artmaması için çalışma yapmamız lazım."

Kılıç, yarın Afyonkarahisar'a geçeceğini aktardı.

Dernek başkanı Mustafa Yenipazar da Kılıç'ı Kütahya İHH ailesi olarak ağırlamaktan mutluluk duyduklarını bildirdi.