Yetimlere farkındalık için Malatya'dan, Bursa'ya bisikletle gidiyor - Son Dakika

Yetimlere farkındalık için Malatya'dan, Bursa'ya bisikletle gidiyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı gönüllülerinden İhsan Kılıç, yetimlere farkındalık oluşturmak amacıyla bisikletiyle Malatya'dan, Bursa'ya gitmek için yola çıktı.

Yetimlere farkındalık için Malatya'dan, Bursa'ya bisikletle gidiyor, System.String[]

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı gönüllülerinden İhsan Kılıç, yetimlere farkındalık oluşturmak amacıyla bisikletiyle Malatya'dan, Bursa'ya gitmek için yola çıktı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Malatya Şubesinden yapılan yazılı açıklamada, Kılıç'ın arkasında "yetim gülerse dünya güler ve her kalbe bir yetim, kalpler yetim kalmasın" yazan tişörtle Bursa'ya doğru bisikletiyle yola çıktığı belirtildi.

Kılıç'ın bisikletiyle Bursa'ya kadar yaklaşık 20 gün boyunca pedal çevireceği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH İnsani Yardım Vakfı Malatya Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Derin, vakıf olarak onlarca ülkedeki yüz binlerce yetime sahip çıkmaya çalıştığını kaydetti.

Büyüyüp kendi ayakları üzerinde duruncaya kadar yetimlere destek olmaya çalışacaklarını belirten Derin, "İstiyoruz ki kendi topraklarında, kültürlerinden kopmadan, yakınlarının yanında kimseye muhtaç olmadan yaşasınlar. Ebeveynlerini kaybetmiş ve akrabalarının yanında yaşamaları mümkün olmayan yetimler için de yetimhaneler inşa ediyoruz. İHH olarak yetimler için zaten birçok projeye imza atıyoruz ve atmaya da devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

İhsan Kılıç da yetimlerin dünya genelinde zor şartlarda hayatını sürdürdüğünü kaydetti.

Yetimler için bir şeyler yapmak istediğini ve bu nedenle Bursa'ya bisikletle gitmeye karar verdiğini anlatan Kılıç, "Bir nebze farkındalık yaratabilirsem ne mutlu bana. Yetimler için bir şeyler yapmak her insanın olduğu gibi benim de insani görevlerim arasında." ifadesini kullandı.

İnsani Yardım Vakfı, Malatya, Bursa, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 18:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yetimlere farkındalık için Malatya'dan, Bursa'ya bisikletle gidiyor - Son Dakika

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