Yetimleri umreye götürecekler

Türkiye Kardeşlik Birliği (TÜRKAB), Diyanet İşleri Başkanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile koordineli olarak 14-18 yaş grubu yetim çocukları, şevval ayı içerisinde Umre ziyareti için Mekke ve Medine'ye gönderecek.

Türkiye Kardeşlik Birliği (TÜRKAB), Diyanet İşleri Başkanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile koordineli olarak 14-18 yaş grubu yetim çocukları, şevval ayı içerisinde Umre ziyareti için Mekke ve Medine'ye gönderecek.



"Kardeşlik Umresi" ile ilgili bilgi veren Türkiye Kardeşlik Birliği Genel Başkan Yardımcısı Abdulkadir Erdoğan, " Türkiye Kardeşlik Birliği ailesi olarak bu yıl Haziran ayında Şevval umresinin okulların tatiline denk gelmesini fırsat bilerek 1.'sini düzenlemek istediğimiz kardeşlik umresinin ilk konuklarını ve daimi konuklarını yetim kardeşlerimizden oluşturmak istiyoruz. Bir süredir yaptığımız gözlemler doğrultusunda bu kardeşlerimizin tüm ihtiyaçları en üst düzeyde devletimiz tarafından karşılanmaktadır. Ancak çocuk çağda olan bu kardeşlerimizin hayatlarındaki en büyük eksik amaçsızlıklarıdır. Kimisinin ailesi belirli sebeplerle çocuk esirgemeye bırakmış kimilerinin ailesi ise hiç olmamışlardır. Bunun bilincinde ve hassasiyetinde olup bu kardeşlerimize üzerimize düşen eli uzatarak onların kalplerine dokunmayı amaçlıyoruz.



Proje kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Gaziantep, Adana, Batman, Şanlıurfa, Bingöl ve Hatay illerinde ki her ilden yaklaşık 10 yetim çocuğu kardeşlik umresine götürmek istiyoruz. Yetim kardeşlerimizle Umre programında bir eğitim programı düzenlemek istiyoruz. Bu program sonrasında başarılı olan kardeşlerimize her il kendi bölgesinde yapacağı bir konferansla hediyeleri takdim edilecektir. Anne ve Baba hasretinde olan bu yetim kardeşlerimizin, bu kaderi yalnız paylaşmadıklarını bilmeleri gerekir. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed doğmadan önce babasını 6 yaşında da annesini kaybetmiştir. Eğer yetimlik utanılacak yada hor görülecek bir şey olsaydı yüce yaradan en sevdiği kuluna yetimliği nasip etmezdi. Yine peygamber efendimizin üvey oğlu Hz. Zeyd, beşinci Müslüman Hz. Zübeyr ve daha nice sahabe efendilerimizin de yetim olması onların ne ayıbı ne eksikliğiydi. Bu kardeşlerimizle yaptığımız konuşmalarda sohbetlerde onların bu konuda çekindiklerini gördük. Buda onları özgüven eksikliğine itmektedir. Ayrıca farklı illerden yetim kardeşlerimizi misafir ederek onların etnik ve kültürel olarak da birbirleri ile kaynaşmalarını bir bütün olduğumuzu anlamalarını amaçlıyoruz. Yapacağımız gönüllü eğitim programları ile beraber çocukların hem ders açıklarını kapatmak hem de onlara ileride bir hedef koyabilmelerini amaçlıyoruz. Bizlere küçük yaştan beri ağaç yaşken eğilir atasözünü söylediler. Bu doğrultuda bu kardeşlerimize üniversite çağına varmadan ya da devlet himayesinden çıkmadan maksimum şekilde kendilerine ulaşarak onlara yardımcı olmak ve kalplerine dokunmayı amaçlamaktayız" dedi.



Yetimlerin peygamber emaneti olduğunu vurgulayan Türkiye Kardeşlik Birliği Genel Başkan Yardımcısı Abdulkadir Erdoğan, "Bütün yetimler peygamber efendimizin bizlere emanetidir. Maalesef dünyanın birçok yerinde savaş oluyor ve çocuklar yetim kalıyor. TÜRKAB olarak bu yetimlere sahip çıkılmasının son derece önemli olduğu gayesindeyiz. Dünyanın yetimleri Müslümana emanettir. Biz yetim bir peygamberin ümmetiyiz. Bizim yetim çocuklara kol kanat germe mecburiyetimiz var" diye konuştu. - GAZİANTEP

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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