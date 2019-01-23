Son Dakika Haberleri: Yetimlerin Yüzü Kayakla Güldü

Yetimlerin Yüzü Kayakla Güldü

48 dakika önce

Sakarya İHH İnsani Yardım Derneği tarafından, şehirdeki yetimler için Kartepe gezisi düzenlendi.

Yetimlerin Yüzü Kayakla Güldü, System.String[]
Sakarya İHH İnsani Yardım Derneği tarafından, şehirdeki yetimler için Kartepe gezisi düzenlendi.

Dernek, şehirde bakımını üstlendiği ve dışarıdan destekte bulunduğu yetimleri, Kartepe'ye kayak yapmaya götürerek, özel bir gün geçirmelerini sağladı.

Karda arkadaşlarıyla vakit geçiren çocuklar, kızakla kaymanın ve soğuk havada mangal yakmanın keyfini yaşadı.

Dernek başkanı Engin Sezer yaptığı açıklamada, İHH'nın Türkiye'de ve tüm dünyada çeşitli faaliyetler organize ettiği Yetim Dayanışma Günleri kapsamında programı yaptıklarını söyledi.

Türkiye'den ve diğer mazlum coğrafyalardan yetimlerle Kartepe'de olduklarını anlatan Sezer, Türkiye'den yetimlerin dernek bünyesinde ve koruması altında kendi evlerinde kaldıklarını, diğer ülkelerden gelenlerin ise açılan üç yetim evinde misafir edildiğini belirtti.

Sezer, geziye gelen çocuklar arasında Suriye, Afganistan ve Irak'tan yetimlerin de bulunduğunu ve aralarında ilk defa kar görenler olduğunu ifade ederek, "Onların sevincini görünce, bizim de sevincimiz katbekat artıyor. Gerçekten çok güzel bir gün yaşıyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:45 Kaynak: AA

Türkiye, Sakarya, İHH, Kartepe, Güncel
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