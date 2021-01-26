Yetiş Zeynep dizisinde rol alan Keremcem'in soyadı ortaya çıktı! Çoğu kimse bilmiyordu

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Exxen'de yayınlanan 'Yetiş Zeynep' adlı dizide kıvırcık saçı ve gözlükleriyle normalden farklı bir imaja bürünen Keremcem, 6 çocuğu olan bir babayı canlandırıyor.

SOYADINI YILLARCA GİZLEDİ

Son günlerde adından sıkça söz ettiren Keremcem, bugüne kadar oyunculuk ve şarkıcılık kariyerinde soyadı ile gündeme gelmedi. Sanatçı, sosyal medya hesaplarında da soyadına yer vermedi.

1977 yılında Muğla'da dünyaya gelen Keremcem'in soyadının 'Dürük' olduğu ortaya çıktı.

Dürük ne anlama geliyor?

Asık, çatılmış, dargın (yüz).