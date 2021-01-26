Yetiş Zeynep dizisinde rol alan Keremcem'in soyadı ortaya çıktı! Çoğu kimse bilmiyordu - Son Dakika

Yetiş Zeynep dizisinde rol alan Keremcem'in soyadı ortaya çıktı! Çoğu kimse bilmiyordu

26.01.2021 17:46
Yetiş Zeynep dizisinde rol alan Keremcem'in soyadı ortaya çıktı! Çoğu kimse bilmiyordu, System.String[]

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Keremcem, uzun yıllardır hayatımızda. Keremcem'in soyadını pek çoğumuz bilmiyordu. Ünlü oyuncu ve şarkıcının soyadı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Exxen'de yayınlanan 'Yetiş Zeynep' adlı dizide kıvırcık saçı ve gözlükleriyle normalden farklı bir imaja bürünen Keremcem, 6 çocuğu olan bir babayı canlandırıyor.

SOYADINI YILLARCA GİZLEDİ

Son günlerde adından sıkça söz ettiren Keremcem, bugüne kadar oyunculuk ve şarkıcılık kariyerinde soyadı ile gündeme gelmedi. Sanatçı, sosyal medya hesaplarında da soyadına yer vermedi.

1977 yılında Muğla'da dünyaya gelen Keremcem'in soyadının 'Dürük' olduğu ortaya çıktı.

Dürük ne anlama geliyor?

Asık, çatılmış, dargın (yüz).

Yetiş Zeynep dizisinde rol alan Keremcem'in soyadı ortaya çıktı! Çoğu kimse bilmiyordu

Keremcem, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Yetiş Zeynep dizisinde rol alan Keremcem'in soyadı ortaya çıktı! Çoğu kimse bilmiyordu - Son Dakika Magazin


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