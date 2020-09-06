Yetişemeyince sınava alınmadılar - Son Dakika

KONYA'da Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) ilk oturumuna girmek isteyen adaylardan, saat 10.00'dan sonra gelenler salona alınmadı. Yetişemeyen adaylar duruma tepki gösterirken, görevliler de kural gereği geç kalan adayları içeri alamadıklarını belirtti. Adaylar da daha sonra dağıldı.

Tüm yurtta olduğu gibi Konya'da da bugün KPSS'ye girecek adaylar, saatler öncesinden sınava girecekleri salonların bulunduğu okula geldi. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde sınava girecek adaylardan bazıları ise saat 10.00'da bina kapısına geldi. Ancak ÖSYM'nin sınavdan 15 dakika önce saat 10.00'dan itibaren kapıların kapanması kuralı nedeniyle bina girişi kapandığı için içeri alınmadı. Bazı adaylar içeri alınmadıkları için görevlilere tepki gösterdi. Görevliler de kural gereği geç kalan adayları içeri alamadıklarını belirtti. Adaylar, bir süre bekledikten sonra fakülte binası önünden ayrıldı. ?