Yetişkin bir insan yılda ortalama 50 bin mikroplastik yutuyor
1 saat önce
Yeni bir araştırma yetişkin bir insanın her yıl 39 bin ila 52 bin arasında plastik partikül yuttuğunu ortaya koydu. Amerikalıların yeme alışkanlıkları incelendiğinde ortaya çıkan tablo, havadan solunan mikroplastik miktarı da dikkate alınınca 121 bin partikülün insan vücuduna girdiğini gösteriyor.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 07:23
Yeni bir araştırma yetişkin bir insanın her yıl 39 bin ila 52 bin arasında plastik partikül yuttuğunu ortaya koydu. Amerikalıların yeme içme alışkanlıkları incelendiğinde ortaya çıkan tablo, havadan solunan mikroplastik miktarı da dikkate alınınca 121 bin partikülün insan vücuduna girdiğini gösteriyor. Kanada
'da biyoloji ve kimya uzmanlarından oluşan bir grup araştırmacı, 5 Haziran Çarşamba
günü yayımlanan çalışmalarında
, ortalama bir insanın yılda binlerce plastik partikül yuttuğunu ortaya çıkardı. İnsan metabolizmasına giren mikroplastiklerin, sentetik kıyafetler, araba lastikleri ve hatta kontakt lenslerden bile yayıldığı tespit edildi.
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