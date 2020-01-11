Son Dakika › Spor › Yetişkin film yıldızı Elle Brooke'tan Sheffield United'ın golcüsüne olay sözler - Son Dakika Spor
Yetişkin film yıldızı Elle Brooke'tan Sheffield United'ın golcüsüne olay sözler
10 dakika önce
Yetişkin film yıldızı Elle Brooke, West Ham'ı yendikleri maçta galibiyet golünü atan Sheffield Unitedlı Oli McBurnie'nin "3 puan ve 1 gol. Hafta sonunun keyfini çıkarın." paylaşımına, "Hepimiz biliyoruz ki sen de kendi hafta sonunun tadını çıkaracaksın" yazdı.
Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 04:28
Yetişkin film yıldızı Elle Brooke, Sheffield United'ın West Ham United'ı 1-0 yendiği maçta ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü atan Oli McBurnie'ye gündem yaratan bir yanıt verdi.
"HAFTA SONUNUN TADINI ÇIKARACAKSIN"
McBurnie, Twitter hesabından "3 puan ve 1 gol. Hafta sonunun tadını çıkarın." yazdı. Yetişkin film yıldızı Elle Brooke da bu tweeti alıntılayarak, "Hepimiz biliyoruz ki sen de kendi hafta sonunun tadını çıkaracaksın" yazdı ve bir sonraki tweetinde öpücük attı. İki ismin hafta sonunu birlikte geçirecekleri iddia edilirken İngiliz basınına göre Elle, Sheffield United forvetinin büyük bir hayranı.
Son Dakika Yetişkin film yıldızı erkeklerin en çok merak ettiği soruyu yanıtladı Sadece 27 kişinin izlediği filmin ardından dram çıktı! Çekimler boyunca 5 kişi hayatını kaybetti Altay Bayındır, Gökçe Kırgız'a abayı yaktı! TFF'den kulüplerin takım harcama limitleri konusunda açıklama