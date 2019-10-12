"Yetişkin gençler" bu kez şeytanın bacağını kırmak istiyor

Edirne sosyalleşmek için bir araya gelen ve bocce liginde 3 yıldır grup birinciliğini kaptırmayan huzuruevi bocce takımı, bu yılki finalde şampiyonluğu hedefliyor.

"Türkiye'nin en yaşlı spor ligi" olarak anılan huzurevi sakinlerinin 3 yıldır mücadele ettiği "60 Yaş Üstü Yetişkin Gençler Bocce Ligi"ne Edirne Huzurevi Bocce Takımı da 8 kişilik ekiple katılıyor.

Bu yıl da grubundan çıkmayı başaran takım, önümüzdeki ay Antalya'da yapılacak finalde şampiyon olabilmek için, haftanın beş günü huzurevinde hazırlanan bocce sahasında antrenman yapıyor.

-"Büyük bir hırs var"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, temel amaçlarının, kendilerine emanet edilen yaşlıların sosyal hayattan kopmadan kültürel, sportif sanatsal faaliyetlerle iç içe olmalarını sağlamak olduğunu belirtti.

Bu amaçla birçok faaliyet düzenlediklerini söyleyen Özbaş, bunlardan birinin de "60 Yaş Üstü Yetişkin Gençler Bocce Ligi" olduğunu ifade etti.

Bocce ligine katılan yaşlıların büyük bir hırsla ve hevesle Türkiye şampiyonasına hazırlandıklarını belirten Özbaş, şunları kaydetti:

"Yapılan lig sonucunda grup lideri olarak Antalya'da yapılacak Türkiye şampiyonasına gitmeye hak kazandılar. Temeldeki hedefimiz sadece bocce ligi değil, yaşlılarımızın hayatın içinde olmasını sağlamak. Çok hırslılar, çok hevesliler, yaşama çok sıkı sıkı tutunuyorlar. Geçen yıl Muğla'da yapılan Türkiye finallerinde elendiler. Geçen yılın acısını bu yıl çıkaracağız diyorlar. Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söylüyorlar. Bocce de bir spor dalıdır. Yenmek de var yenilmek de var. Biz yenmekten yenilmekten ziyaden dostluğun kazanmasını istiyoruz."

-"Odadan çıkmıyorlardı"

Takım antrenörü Ahmet Erdin Nurel de takımı önceki yıllara oranla daha iyi olduğunu bunu atışlardan görebildiğini belirtti.

Oyuncuların, bocce ile tanışmalarının olumlu yansımalarını gördüklerini ifade eden Nurel, "Oyuncularımız bocce oynamadan önce odalarından çıkmayan, zamanlarını odalarında geçiren insanlardı. Onların yaşına ve fiziğine çok uygun bir spor olan bocce ile tanıştıktan sonra çok sosyalleştiler, her gün geliyor antrenman yapıyorlar." dedi.

Takım oyuncularından Sedat Seyyar da huzurevinde birlikte yaşadığı eşini 2 yıl önce kaybettiğini, eşinin acısını unutmak ve huzurevinde bir başarı elde etmek için bocce takımına dahil olduğunu belirtti.

Türkiye şampiyonu olmayı hedeflediklerini söyleyen Sayar, "Bu sefer daha iyi bir netice almayı ümit ediyoruz. Takımımıza çok güveniyorum. Böylece buradaki günlerimizi hem değerlendirerek, hem de huzurevine Türkiye çapında bir derece kazandırmak için uğraşacağız." diye konuştu.

Dağıstan Ergün de antrenmanların kendileri için terapi olduğunu, antrenmanlarda arkadaşlarıyla hoşça vakit geçirip muhabbet ettiklerini belirtti.