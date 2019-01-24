Son Dakika Haberleri: Yetişkin Havuzuna Giren Çocuğu Boğulmak Üzereyken Güvenlik Görevlisi Kurtardı

Yetişkin Havuzuna Giren Çocuğu Boğulmak Üzereyken Güvenlik Görevlisi Kurtardı

35 dakika önce

Brezilya'da bir tatil kompleksinde bir çocuk, yetişkin havuzuna girince boğulma tehlikesi geçirdi.

Yetişkin Havuzuna Giren Çocuğu Boğulmak Üzereyken Güvenlik Görevlisi Kurtardı, System.String[]
Brezilya'da bir tatil kompleksinde bir çocuk, yetişkin havuzuna girince boğulma tehlikesi geçirdi. Çocuğu güvenlik görevlisi kurtardı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde çocuk havuzunda bir süre kalan çocuk, hemen bitişikteki yetişkin havuzuna giriyor. Havuza girmesi ile dibe inen çocuk yukarı çıkamıyor. Durumdan habersiz havuzdakiler ise yüzmeye devam ediyor. Olayı fark eden bir güvenlik görevlisi hızla çocuğun bulunduğu yere geliyor ve boğulmak üzere olan çocuğu kolundan tutup dışarı çıkarıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:01 Kaynak: DHA

Brezilya, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üzerine Benzin Döktü Kendini Yakmaya Kalktı Sihirli Annem Dizisi Sosyal Medyayı Salladı!

Yılmaz Özdil: Kitap Geliriyle Köy Okullarına Mustafa Kemal Çocuk Serisini Dağıtacağız Çocuk İstismarında Acı Tablo!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 12:36:31. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yetişkin Havuzuna Giren Çocuğu Boğulmak Üzereyken Güvenlik Görevlisi Kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]