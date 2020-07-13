Yetişkin ve çocuklar için farklı modellerde maske üretiyorlar - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü bünyesinde çeşitli branşlarda eğitim gören kursiyerler yetişkinler ve çocuklar için farklı modellerde maske üretiyorlar.

Pandemi süreci içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü bünyesinde çocuk maskesi, yetişkinler için maske, özel tasarım maskeler, tek kullanımlık maskeler, yıkanabilir maskeler, resmi kurumlara maske üretimi dikimi yapılıyor. Özellikle çocukların sevebileceği çizgi film karakterlerinin olduğu renkli maskeler yoğun ilgi görüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü Müdiresi Fatma Taşbaşı, "Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü bünyesinde maske üretim atölyesinde yaşanılan Pandemi süreci içerisinde tek kullanımlık ve çeşitli siparişlere göre bez maske üretimine başlanıldı. Üretimini yaptığımız bez maskeler tamamen bez ve koton kumaş üzerine üretim yapılıyor. Bu maskelerin astarlama işi ise yüzde yüz pamuklu koton astarlama olarak kullanılıyor. Bünyemizde bulunan usta öğreticilerimiz resmi kurumlara, özel ana okullara, isteye başlı sipariş veren müşterilerimiz bizlere gelerek bizimle iletişime geçip istediği siparişi verebiliyor. Yakın zamanda da e-Ptt AVM üzerinden de satışlarımız olacaktır. Üretimini yaptığımız maskeler arasında çocuk maskelerin üretimi yapılıyor. Bunun yanında yetişkinler içinde maske üretimi yapıyoruz. Usta öğreticilerimiz özel tasarım maskeler de üretebilir. Çocuklara yönelik üretilen maskelerde ise genel olarak çocukların sevebilecekleri, onların hoşuna gidebilecek çizgi film karakterleri, istenilen modellerin renk ve desen modellerini belirleyerek üretim de yapıyoruz" şeklinde konuştu. - ERZURUM