Yetişkin ve Kadın Biniciler Türkiye Kupası'nda şampiyonlar belli oldu

Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından her yıl Özel Unvan Yarışmaları adı altında düzenlenen Engel Atlama Türkiye Kupası yarışmaları sona erdi. 7-8 Ağustos tarihleri arasında yapılan turnuva kapsamında 180 at ve binicinin katılımıyla toplam 8 yarışma koşuldu.

Yarışmaların medya sponsorluğunu Demirören Medya ve Radyo D üstlenirken, sağlık sponsoru Hastane Derindere oldu.

Kadın Biniciler şampiyonu Lyn Nil Özgün olurken, Yetişkin Biniciler şampiyonluğunu Emre Bulaoğlu kazandı. 115 Cm ve 120 Cm Derindere Kupası'nda derece elden biniciler ödüllerini, Hastane Derindere Genel Müdür Yardımcısı Serkan Bülent Şahin ve Dış İlişkiler Koordinatörü İlknur Erdoğan'ın elinden aldı.

Türkiye Kupası Yeni Biniciler Engel Atlama Yarışmaları ise 28-29 Ağustos tarihlerinde Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından Kemer Country Atlı Spor Kulübü'nde gerçekleşecek.

İşte kazananlar

125 Cm Kadın Biniciler Türkiye Kupası 1. Lyn Nil Özgün 2. Tülay Aksoy 3. Duru Ayan

130 Cm Yetişkin Biniciler Türkiye Kupası

1. Emre Bulaoğlu 2.Ferhat Turgut 3. Batu Demir

140 Cm Kemer Country Club Teşvik Kupası

1. Necmi Eren 2. Sencer Horosan 3. Hasan Şentürk 115 Cm Derindere Kupası

1. Ela Jansel Genel

120 cm Kadın Biniciler Türkiye Kupası 1. Talya Afyoneri

125 Cm Yetişkin Biniciler Türkiye Kupası

1. Cüneyt Alkuzu

130 Cm Kemer Country Club Teşvik Kupası

1. Hasan Şentürk