Son Dakika Haberleri: Yetişkinler 'Çocuklar Ülkesi'ne Gitti

Yetişkinler 'Çocuklar Ülkesi'ne Gitti

1 saat önce

– 'ÇOCUKLAR Ülkesi' olarak tanımlanan KidZania, beşinci yaşına özel olarak bir günlüğüne yetişkinler için açıldı.

Yetişkinler 'Çocuklar Ülkesi'ne Gitti, System.String[]
– 'ÇOCUKLAR Ülkesi' olarak tanımlanan KidZania,  beşinci yaşına özel olarak bir günlüğüne yetişkinler için açıldı. KidZania İstanbul CEO'su Ebru Timur, "'Büyüklere KidZania' etkinliğine katılan herkes için imkanı olmayan bir çocuğumuzu KidZania'da ağırlayacağız" dedi.

KidZania, beşinci yıl kutlamalarını 'Büyüklere KidZania' etkinliği ile başlattı. Yetişkinler, gizli ajanlıktan itfaiyeciliğe, şeflikten pilotluğa kadar pek çok mesleği eğlenerek deneyimledi. Yetişkinlerin çocuklara göre ölçeklendirilen aktivite alanlarında, doktor, polis, aşçı, pilot, mühendis gibi rolleri üstlendiği anlar renkli karelere sahne oldu. KidZania İstanbul'un yeni yaşında hayata geçirilmek istenen projesi ise 'Daha İyi bir Dünya İçin Benim Kocaman Bir Kalbim Var' sloganıyla etkinlikte duyuruldu.

"ÇOCUKLAR İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ "

'Büyüklere KidZania'da konuşma yapan KidZania İstanbul CEO'su Ebru Timur, "Yıl boyunca, 'Daha İyi Bir Dünya için Benim Kocaman Bir Kalbim Var' diyen herkesle el ele vererek çocuklar için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. Bu yılki 'Büyüklere KidZania' bizim için ayrıca anlamlı. Davetimize katılan herkes için imkanı olmayan bir çocuğumuzu KidZania'da ağırlayacağız. KidZania'da çocuklar meslekleri deneyimlerken, ideallerine de kavuşuyor. Liderlik etmenin yanı sıra, ekip olmayı öğreniyor, yardımseverliği, paylaşmayı içselleştiriyorlar. Bu yüzden tüm iyi yürekli insanlarla kalbimizi büyütmeye hazırız" dedi.

- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:01 Kaynak: DHA
CEO, İstanbul, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Twitter'ın Kurucusu Jack Dorsey Sağlık İçin Oruç Tutuyor Tokat'tan Ankara ve İstanbul'a Ev Ekmeği İstanbul'da Seçimin İptali, İlçeleri de Kapsayabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mansur Yavaş'ın Havalimanındaki Diyaloğu Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 13:23:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yetişkinler 'Çocuklar Ülkesi'ne Gitti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]