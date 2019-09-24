Son Dakika Haberleri: Yetişkinler için 3 ayrı branşta 12 ay boyunca kurs
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Yetişkinler için 3 ayrı branşta 12 ay boyunca kurs

11 dakika önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyespor'un ortak çalışması kapsamında yetişkinler için açacağı yüzme, tenis ve okçuluk kursları 14 Ekim tarihinde başlayacak.

Yetişkinler için 3 ayrı branşta 12 ay boyunca kurs, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyespor'un ortak çalışması kapsamında yetişkinler için açacağı yüzme, tenis ve okçuluk kursları 14 Ekim tarihinde başlayacak. Yüzme, tenis ve okçuluk branşlarında başlayacak olan kursların 12 ay boyunca devam edeceği öğrenildi.


Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyespor'un ortak çalışması kapsamında yetişkinler için 3 farklı branşta kurs açılacak.


14 yaş üstü yetişkinlerin katılabileceği kurslar hakkında açıklamalarda bulunan Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Nalbantlar, "Yüzme branşında açılacak kurslarımızı bayanlar ve karma grup olarak belirledik. Bayanlarda hem yüzme bilen gruplar, hem de yüzme bilmeyen gruplar olacak. Aynı şekilde erkeklerde de yüzme bilenler ve bilmeyenler kurslarımıza katılabilecekler. Kurslarımız 12 boyunca aralıksız devam edecek. Tenis branşında ise tek olarak özel dersler ve grup dersleri verilecek. Okçuluk branşında da 14 yaş üstü bay ve bayanlara ok atma kursu verilecek. 14 Ekim tarihinde yetişkinler için açacağımız kurslar aralıksız devam edecek. Manisalı tüm yetişkin insanlarımızı, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyespor'un ortak çalışması kapsamında açacağı kurslara bekliyoruz. Kayıtlarımız Tarık Almış Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tesisleri'nde devam ediyor" diye konuştu. - MANİSA

Manisa, Tenis, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:03 Kaynak: İHA
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