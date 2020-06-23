Yetişkinler için tenis kursları başlıyor - Son Dakika

Yetişkinler için tenis kursları başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü pandemi sebebiyle ara verdiği yüz yüze eğitimlere yeniden başlıyor.

Yetişkinler için tenis kursları başlıyor, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediye spor Kulübü pandemi sebebiyle ara verdiği yüz yüze eğitimlere yeniden başlıyor. Yeni normalleşme dönemiyle spor yapmak isteyenlere kapılarını kontrollü olarak açan Büyükşehir Belediyespor Kulübü yetişkinler için tenis kursları başlatıyor.


Bursa Büyükşehir Belediyespor, korona virüsle mücadeleye devam ederken, yeni normalleşme süreciyle birlikte tüm hijyen tedbirlerini alarak yeniden sahalara iniyor. Yeni normalleşmeye 16 Haziran'da yetişkinler için yüzme kurslarıyla başlayan Büyükşehir Belediyespor 29 Haziran'da ise yetişkinler için tenis kurslarıyla kortların kapısını açıyor.


En fazla 4 kişilik gruplar halinde gerçekleşecek tenis kursları BUSKİ Tenis Kortları ve Hüdavendigar Tenis Kortlarında yapılacak. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına kesinlikle uyulacak olan kurslarda kursiyerler 1 aylık dönemde 8 saat eğitim alacak. Kursa katılmak isteyen adaylar Acemler BUSKİ Tenis Kafe ya da Hüdavendigar Kent Parkı Tenis Kortlarında kayıtlarını tamamlayabilecek. Kurs adayları yine 0224 239 83 80 ve 0224 234 12 35 numaralı telefonlardan detaylı bilgi alabilecekler. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Büyükşehir Belediyespor, Tenis, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 12:24 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yetişkinler için tenis kursları başlıyor - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Medipol Başakşehir-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim G.Saray'ın yıldızı Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemeyecek Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım 3 milyon TL istenen taş evin ilanında Mesut Özil detayı dikkat çekti Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın 4-1 kazandığı maçta yaptığı asistlerle izleyenleri büyüledi Maç sonrası ortalık karıştı! Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı Fatih Terim, Gaziantep maçının biletini Belhanda, Jimmy Durmaz ve Sekidika'ya kesti Cristiano Ronaldo, İtalya Serie A'nın en golcü Portekizli futbolcusu oldu Kevin Prince Boateng ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor G.Saray - G.Antep maçında gözden kaçan pozisyon: Günay Güvenç'in de 6 saniye kuralını ihlal ettiği ortaya çıktı Galatasaray'ın istediği Sivassporlu Mert Hakan, Fenerbahçe ile anlaştı Juventus, Werder Bremen'in genç golcüsü Eren Dinkçi için teklif yaptı Cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını çalarak satan hacker'lara küfretti Annie Kilner, kendisini aldatan Kyle Walker'ı affedip evlenme teklifini kabul etti
Son Dakika: Medipol Başakşehir-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek Son Dakika: Medipol Başakşehir-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek         
13:12
Son Dakika: Baro başkanlarının Ankara'ya girmelerine ve araçlarla Anıtkabir'e gitmelerine izin verildi Son Dakika: Baro başkanlarının Ankara'ya girmelerine ve araçlarla Anıtkabir'e gitmelerine izin verildi         
13:02
3 milyon TL istenen taş evin ilanında Mesut Özil detayı dikkat çekti 3 milyon TL istenen taş evin ilanında Mesut Özil detayı dikkat çekti         
12:43
Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı         
12:32
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi         
12:24
Baro başkanları, istifasını istedikleri Feyzioğlu'nu aralarına almadı Baro başkanları, istifasını istedikleri Feyzioğlu'nu aralarına almadı         
12:18
Son Dakika: CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı Son Dakika: CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı         
12:17
Fatih Terim, Gaziantep maçının biletini Belhanda, Jimmy Durmaz ve Sekidika'ya kesti Fatih Terim, Gaziantep maçının biletini Belhanda, Jimmy Durmaz ve Sekidika'ya kesti         
12:15
Kazı yapan işçiler tarafından bulunan tabutun içinden çıkanlar hayrete düşürdü Kazı yapan işçiler tarafından bulunan tabutun içinden çıkanlar hayrete düşürdü         
12:11
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti         
12:03
"Altın devinde miras kavgası" haberlerine İstanbul Altın Rafinerisi'nden açıklama geldi         
11:56
Kevin Prince Boateng ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor Kevin Prince Boateng ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor         
11:52
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa         
11:48
Suudi Arabistan, bu sene ülke dışından hacı adayı kabul etmeme nedenini açıkladı Suudi Arabistan, bu sene ülke dışından hacı adayı kabul etmeme nedenini açıkladı         
11:48
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok         
11:46
Helezonun altında kalan talihsiz vatandaş hayatını kaybetti! O anlar kamerada Helezonun altında kalan talihsiz vatandaş hayatını kaybetti! O anlar kamerada         
11:45
G.Saray'ın yıldızı Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemeyecek G.Saray'ın yıldızı Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemeyecek         
11:15
Dağdaki ABD Başkanı Donald Trump siluetini gören Mersinliler telefona sarılıyor Dağdaki ABD Başkanı Donald Trump siluetini gören Mersinliler telefona sarılıyor         
10:58
Cristiano Ronaldo, İtalya Serie A'nın en golcü Portekizli futbolcusu oldu Cristiano Ronaldo, İtalya Serie A'nın en golcü Portekizli futbolcusu oldu         
10:55
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 386,5 liradan işlem görüyor Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 386,5 liradan işlem görüyor         
10:47
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı         
10:41
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli         
10:33
Annesi telef olan danayı Aktolgalı isimli at emziriyor Annesi telef olan danayı Aktolgalı isimli at emziriyor         
10:28
ABD'den dezenfektan açıklaması: Metanol içeren el dezenfektanını kullanmayın ABD'den dezenfektan açıklaması: Metanol içeren el dezenfektanını kullanmayın         
10:22
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi         
10:18
Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım         
10:18
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'den işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'den işlem görüyor         
10:15
HDP'li belediye başkanı, KCK soruşturmasından gözaltına alındı HDP'li belediye başkanı, KCK soruşturmasından gözaltına alındı         
10:12
Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı! 6 kişi gözaltına alındı Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı! 6 kişi gözaltına alındı         
10:00
Ayrılmak istediği sevgilisi tarafından bıçaklanan kadın üzerindeki kıyafet sayesinde hayatta kaldı Ayrılmak istediği sevgilisi tarafından bıçaklanan kadın üzerindeki kıyafet sayesinde hayatta kaldı         
09:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 13:31:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yetişkinler için tenis kursları başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei