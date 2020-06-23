Yetişkinler için tenis kursları başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediye spor Kulübü pandemi sebebiyle ara verdiği yüz yüze eğitimlere yeniden başlıyor. Yeni normalleşme dönemiyle spor yapmak isteyenlere kapılarını kontrollü olarak açan Büyükşehir Belediyespor Kulübü yetişkinler için tenis kursları başlatıyor.



Bursa Büyükşehir Belediyespor, korona virüsle mücadeleye devam ederken, yeni normalleşme süreciyle birlikte tüm hijyen tedbirlerini alarak yeniden sahalara iniyor. Yeni normalleşmeye 16 Haziran'da yetişkinler için yüzme kurslarıyla başlayan Büyükşehir Belediyespor 29 Haziran'da ise yetişkinler için tenis kurslarıyla kortların kapısını açıyor.



En fazla 4 kişilik gruplar halinde gerçekleşecek tenis kursları BUSKİ Tenis Kortları ve Hüdavendigar Tenis Kortlarında yapılacak. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına kesinlikle uyulacak olan kurslarda kursiyerler 1 aylık dönemde 8 saat eğitim alacak. Kursa katılmak isteyen adaylar Acemler BUSKİ Tenis Kafe ya da Hüdavendigar Kent Parkı Tenis Kortlarında kayıtlarını tamamlayabilecek. Kurs adayları yine 0224 239 83 80 ve 0224 234 12 35 numaralı telefonlardan detaylı bilgi alabilecekler. - BURSA