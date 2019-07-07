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Yetişkinlere Yönelik Gelişim Atölyesi başlıyor

1 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Yetişkinlere Yönelik Gelişim Atölyesi' başlıyor.

Yetişkinlere Yönelik Gelişim Atölyesi başlıyor, System.String[]
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Yetişkinlere Yönelik Gelişim Atölyesi' başlıyor.

Atölye eğitimleri 8 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında Akyazı, Geyve, Sapanca Sosyal Gelişim Merkezlerinde ve Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı'nda gerçekleşecek. Uzman eğitmenler tarafından verilecek atölye eğitimlerinde evlilik ve aile hayatı, okuma kültürü edinmede ebeveyn rolü, mutlu çocuk yetiştirme sanatı ve mahremiyet eğitimi ailede başlar isimli konular işlenecek. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yetişkinlere Yönelik Gelişim Atölyesi'nde ilk ders zili 8 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00'da Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı'nda çalacak. Yetişkinlere Yönelik Gelişim Atölyesinin kayıtları ve ders tarihleri için vatandaşlarımız Akyazı SGM (0264 418 18 36), Geyve SGM (0264 517 10 06-07), Sapanca SGM (0264 582 54 01) ve Macera Park (0264 221 40 60) numaralı telefonları arayarak detaylı bilgiler edinebilir" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 03:15 Kaynak: İHA
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Akyazı, Güncel
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