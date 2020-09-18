Yetişmeyen okulun malzemeleri ortada kaldı - Son Dakika

ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) meslek lisesinin OSB yönetimine devredilmesi sonucu, bu okulun tüm öğrenci, öğretmen ve malzemelerinin, Varsak ve Fevzi Çakmak mahallelerinde yapılacak iki okula taşınması kararlaştırıldı. Ancak okullardan biri tamamlanamadığı için, OSB'den taşınan ve çoğu sanayi makinelerinden oluşan okul araç ve gereçleri 2 buçuk aydır ortada kaldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın mesleki ve teknik liselerle ilgili kararı kapsamında, Antalya OSB'de hizmet veren Antalya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, geçen yıl OSB yönetimine devredildi. OSB yönetimiyle yapılan anlaşma kapsamında, tüm öğrenci, öğretmen ve okuldaki malzemelerin Fevzi Çakmak Mahallesi ile Varsak'ta inşa edilen iki yeni okula taşınmasına, OSB'deki okulun ise çok daha modern teknolojiyle yeniden inşasına karar verildi. Varsak ve Fevzi Çakmak mahallelerinde iki okulun yapımı, pandemi sürecine denk gelmesi nedeniyle uzadı. Yaz döneminde iki okul da tamamlandı. Varsak'taki okul binası İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edilirken, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki okul binası ise trafo sorunu nedeniyle henüz teslim edilemedi.

OSB'deki okul binasının inşası için bu okul binalarındaki tüm malzemeler yaklaşık 2,5 ay önce boşaltıldı. Bir öğrenci velisi, yaklaşık 2,5 ay önce iki okula paylaştırılacak ve aralarında öğrencilerin mesleki eğitimlerinde kullanılan torna, CNC gibi sanayi makinelerinin de bulunduğu malzemelerin Fevzi Çakmak'taki okul binasına nakledilmesi gereken kısmının da Varsak'taki okula taşındığını ve buranın bahçesinde olduğunu söyledi. Okul bahçesinde bu cihazlarla birlikte masa, sıra gibi diğer araç gereçlerin ortada kaldığı belirtildi.Hem nakliyede hata yapıldığı hem de okul bahçesinde yüzbinlerce liralık teknolojik araç ve gerecin içinde olduğu devlet malının büyük tehlike altında olduğunu belirten veli, yağmur yağması durumunda hepsinin kullanılamaz hale gelebileceğini kaydetti.'MALZEMELER GÜVENLİ BİR YERE KALDIRILACAK'

Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü görevine yeni atanan Hüseyin Er, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, göreve yeni atanması nedeniyle olaydan da yeni haberdar olduğunu söyledi. Hüseyin Er, yaptığı incelemede Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki okul inşaatının henüz tamamlanmadığı ve yakın zamanda bitmek üzere olduğunu söyledi. Hüseyin Er, Varsak'taki okul bahçesindeki malzemelerin ise en kısa zamanda, güvenli bir yer bulunarak oraya taşınacağını da açıkladı.