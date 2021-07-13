Yetişmez dediler, o kulak asmadı şimdi hasada gün sayıyor - Son Dakika

Yetişmez dediler, o kulak asmadı şimdi hasada gün sayıyor

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yetişmez denilmesine rağmen olumsuz düşüncelere kulak asmayarak lavanta eken Feridun Tunçdemir, hasat için gün sayıyor.

SİVAS - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yetişmez denilmesine rağmen olumsuz düşüncelere kulak asmayarak lavanta eken Feridun Tunçdemir, hasat için gün sayıyor.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan Feridun Tunçdemir, ilçenin Gümüştepe köyünde lavanta ekmeye karar verdi. Yüzde 75'ini Sivas Tarım ve Orman Müdürlüğünün finanse ettiği lavanta bahçesini eken Tunçdemir, verimsiz kıraç topraklarda lavanta yetişmez düşüncelerine kulak asmadı. Yaklaşık 5 dönümlük araziye 65 bin lavanta fidesi eken Tunçdemir, şimdiler de hasat için gün sayıyor. Geçtiğimiz yıl 15 kilogram lavanta kurusu el eden Tunçdemir, bu yıl bu oranın 50-60 kilogram olacağını söyledi.

Denemek için ekti, beklenenden daha iyi oldu

Lavanta bahçesi sahibi Feridun Tunçdemir, denemek için başladıklarını ama beklenenden daha iyi olduğunu ifade ederek," Aslen hafriyatçıyım. Sonradan bu bahçe işine girdim. İlçe Tarım müdürümüz lavantayı önerdi. Bizde deneme mahiyetinde başladık ama beklenenden daha iyi olduğu söyleniyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden geldiler. Lavantanın cinsinin ve kalitesinin çok iyi olduğu söyleniyor. Memleketimize de uygun olduğu söyleniyor. Gelişimine baktılar çok güzel geliştiğini söylediler" dedi.

Birçok faydası bulunuyor

Tunçdemir, lavantanın birçok faydasının olduğunu söyleyerek, " Talepte olursa bir 5 veya 10 dönüm daha ekmeyi düşünüyoruz. Burada da olur mu diyenler oluyor ama demek ki oluyormuş. Buranın çok yüksek olduğu burada bir şey olmaz denildi. Burada su yok denildi ama kuyu vurduk su çıktı. Lavantanın gelişimi daha iyi oldu. Bu bölgede olmaz diye düşünülüyor ama şimdi çok güzel oldu. Lavanta zaten suyu çok istemeyen bir bitki. Yaklaşık 10 gün sonra hasadını yapacağız. Geçen sene yeni ekmemize rağmen 15 kilo civarında kurusunu aldık. Bu sene 50 kilo veya 60 kilo civarında çıkacak. Asıl hasadımız seneye. Lavantanın birçok özellikleri var. Ağrı kesici özelliği var. Evde bulunduğu zaman çok faydası oluyor. Kaynatıyorsun buharının veya kokluyorsun kokusunun, evde asılı olmasının bile, yatarken bile yastığının üzerine bir koy çok rahatlatıyor insanı. Şaşıranlar oluyor. Hakikaten de bende olacağını tahmin etmiyordum ama şuanda çok güzel oldu" diye konuştu.