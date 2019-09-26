Yetişmiş eleman sıkıntısına çözüm aranıyor

Sanayide yaşanan yetişmiş eleman sıkıntısını kaynağında çözmek için Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği'nin (BUSİAD), 2017 yılında Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde başlattığı BUSİAD Sınıfı uygulaması, bu yıl yapılan seçmelerle 3'e çıktı.