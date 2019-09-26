Son Dakika Haberleri: Yetişmiş eleman sıkıntısına çözüm aranıyor
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Yetişmiş eleman sıkıntısına çözüm aranıyor

2 gün önce

Sanayide yaşanan yetişmiş eleman sıkıntısını kaynağında çözmek için Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği'nin (BUSİAD), 2017 yılında Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde başlattığı BUSİAD Sınıfı uygulaması, bu yıl yapılan seçmelerle 3'e çıktı.

Yetişmiş eleman sıkıntısına çözüm aranıyor, System.String[]

Sanayide yaşanan yetişmiş eleman sıkıntısını kaynağında çözmek için Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği'nin (BUSİAD), 2017 yılında Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde başlattığı BUSİAD Sınıfı uygulaması, bu yıl yapılan seçmelerle 3'e çıktı.

Anadolu Lisesi, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:55 
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