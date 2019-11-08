Son Dakika Haberleri: Yetiştirdiği kabaklar boyunu geçti
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Yetiştirdiği kabaklar boyunu geçti

8 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesine Dolunay Mahallesi'nde oto kaportacısı Erol Uzun'un iş yeri önünde yetiştirdiği dev kabaklar hem uzunluğuyla hem de yılan şeklindeki görüntüsüyle görenleri şaşırtıyor.

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Ordu'nun Fatsa ilçesine Dolunay Mahallesi'nde oto kaportacısı Erol Uzun'un iş yeri önünde yetiştirdiği dev kabaklar hem uzunluğuyla hem de yılan şeklindeki görüntüsüyle görenleri şaşırtıyor.


Evinin bahçesinde dev kabağı görenler önünde hatıra fotoğrafı bile çektiriyor. Erol Uzun, "Bu kabağın tohumunu ektiğimde böyle ilginç bir şey beklemiyordum ama görünce ben de şaşırdım. Asmasından kopana kadar bu kabağı muhafaza etmeye çalışacağım. Bazılarını kopardım ve eve getirdim. Herkesin dikkatini çekiyor" dedi. - ORDU

Erol Uzun, Fatsa, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:24 Kaynak: İHA
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