Son Dakika Haberleri: Yetiştirdiği kabakları sanat eserine dönüştürüyor
Son Dakika Kültür Sanat Yetiştirdiği kabakları sanat eserine dönüştürüyor - Son Dakika

Yetiştirdiği kabakları sanat eserine dönüştürüyor

7 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki emekli memur Sefer Ateşalioğlu, kendi ürettiği su kabaklarını evindeki atölyesinde sanat eserine dönüştürüyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki emekli memur Sefer Ateşalioğlu, kendi ürettiği su kabaklarını evindeki atölyesinde sanat eserine dönüştürüyor.

Yaklaşık 20 yıl önce süsleme sanatına ilgi duyan Ateşalioğlu, kendi imkanlarıyla kabak üzerinde süsleme sanatını öğrendi.

Ateşalioğlu, ekiminden hasadına tüm aşamasına emek verdiği su kabakları için evinin bir köşesini atölyeye dönüştürdü. Atölyesinde su kabaklarına çeşitli resim ve figürler çizen Ateşalioğlu, sabırla hazırladığı eserleri ilgililerin beğenisine sunuyor.

Sefer Ateşalioğlu, yaptığı açıklamada, su kabaklarını Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesindeki tarlasında yetiştirdiğini belirterek, "Sabırla yetiştirdiğim kabakların işlenecek hale gelmesi için ekiminden hasada kadar en az 6 ay geçmesi gerekiyor. Yaklaşık 3 ay da diğer işlemler için beklendiğinde, 9 aya ihtiyaç bulunuyor. İşimi çok seviyorum. Atölyemi yeni yerine taşıyarak ölünceye dek bu işi yapacağım." diye konuştu.

Talepten memnun olduğunu ifade eden Ateşalioğu, işçiliğine göre yaptığı eserlerin tanesini 50 lira ile bin lira arasında satışa sunduğunu aktardı.

Eşi Fatma Ateşalioğlu da kocasını desteklediğini ve kendisiyle gurur duyduğunu dile getirdi.

Yetiştirdiği kabakları sanat eserine dönüştürüyor

Gaziantep, Memur, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:41 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'de suya yüzde 15 zam geliyor
Günay Güvenç maç sonunda itiraf etti: Evet yere yatıyorum NATO'dan emekli ABD'li doktor evinde ölü bulundu Erdoğan'dan EYT açıklaması: Ülkemize bir kazanımı yok

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 18:52:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yetiştirdiği kabakları sanat eserine dönüştürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]