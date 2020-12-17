Yetiştirdiği kazlar adeta kapışılıyor - Son Dakika

Yetiştirdiği kazlar adeta kapışılıyor

17.12.2020 10:14
Yetiştirdiği kazlar adeta kapışılıyor, System.String[]

Emeklilik hayatını kırsalda çeşitli etkinliklerle değerlendiren Adnan Çakır, yetiştirdiği ve özellikle kışın talep gören kazlarının yarısını şimdiden sattı.

Emeklilik hayatını kırsalda çeşitli etkinliklerle değerlendiren Adnan Çakır, yetiştirdiği ve özellikle kışın talep gören kazlarının yarısını şimdiden sattı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka mahallesinde yaşayan Adnan Çakır, bir işletmede çalışıp emekli olduktan sonra hayatını boş kalmayıp üreterek geçirmeyi tercih ediyor. Kümes hayvancılığıyla da uğraşan Adnan Çakır, kaz etinin özellikle kışın tüketilmesinden dolayı kümesindeki hayvanların yarısını şimdiden sattı. Talepten oldukça memnun olduğunu belirten üretici, bu talebin kaz etinin sağlıklı oluşuna bağlıyor. Kaz etinin diğer kümes hayvanlarının etine nazaran daha değerli olduğunun altını çizen Çakır, konuyla alakalı şunları söylüyor;

"Kaz eti, kümes hayvanları arasında en değerli etlerden birisidir. Kazlar sürekli doğada yeşille beslendiği için eti lezzetlidir ve bazı rahatsızlıklar, örneğin; karaciğer hastalıklarına çok iyi gelen bir ürün. Kaz yumurtası tavuk yumurtasına göre daha lezzetli, ama biraz ağır olduğu için insanlar tarafından çok tercih edilmiyor. Halbuki insan sağlığı açısından kaz eti ve kaz yumurtası en iyisidir. E ve B vitamini var, yağı eklem ağrılarına iyi geliyor."

"KAZ ETİNDE VE YUMURTASINDA KOLESTEROL YOKTUR"

Kaz etiyle yapılabilecek yemeklere örnekler veren Adnan Çakır, "Kaz etinden çok güzel tirit, suyundan da pilav yapılır. Kaz etini haşlayacaksın önce sonra hafif fırına kızartacaksın. Tüketimi çok kolaydır, insanı yerken kesmez. Mesela tavuk eti boğazına durabilir, ama kaz eti öyle değil. Tamamen eti siyah ettir ve hiçbir şekilde yan etkisi yoktur. Kaz etinde ve yumurtasında kolesterol yoktur. En sağlıklı et diyebilirim. Tamamen organik besliyoruz, herhangi bir yan ürün yok. Bakımı zor tabii ki, sabah mutlaka kıra yaylıma götürüyoruz, öğlen getiriyoruz sulamak için. Öğleden sonra tekrar götürüyoruz. Eylül ekim ayına kadar dışarda otlatarak besliyoruz. Havalar soğuduktan sonra kaz, kendini korumaya alıyor ve yağlanma yapıyor. Yağlandıktan sonra kesiyoruz ve tüketiciye gönderiyoruz" diye konuştu.

"100 KAZIMIZ VARDI ŞİMDİ 50'Sİ KALDI "

Haftada on taneden fazla kazı hazırlayıp paketlediğini belirten Adnan Çakır, siparişlerin genellikle şehir merkezinden geldiğini ifade ediyor. Çakır konuyla ilgili; "Her biri yaklaşık 5 kilo civarında gelen kazları temizleyip 180-200 lira arasında satıyoruz. Eskişehir'den daha çok talep var. Her hafta sonu 10-15 tane kesip gönderiyorum. 100 tane kazımız vardı şimdi 50 tane kaldı. Bekleyen siparişlerim var, bu hafta sonu da 15 tane göndereceğim. Dondurulmuş olarak değil, taze olarak gönderiyoruz. Kesiyoruz ve 1 gün içinde teslim ediyoruz" diye konuştu.

Bahadır Turgut - Şevket Can Çikot - Yaşar Arda/İHA)

Yetiştirdiği kazlar adeta kapışılıyor
Yetiştirdiği kazlar adeta kapışılıyor
Yetiştirdiği kazlar adeta kapışılıyor
Yetiştirdiği kazlar adeta kapışılıyor
Yetiştirdiği kazlar adeta kapışılıyor
Yetiştirdiği kazlar adeta kapışılıyor
Yetiştirdiği kazlar adeta kapışılıyor

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yetiştirdiği kazlar adeta kapışılıyor - Son Dakika


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