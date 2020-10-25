Yetiştirdiği kazlar kucağından inmiyor - Son Dakika

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde yaşayan Ali Ay (39), yaklaşık 50 metrekare alanda yaptığı çiftlikte tavuk, kaz ve ördek besliyor. Tehlikeli olarak bilinen kazlar, Ay'ı görünce kucağına çıkıyor.

Ali Ay, yaşadığı köyde hayvan sevgisi ile herkesin gönlünü kazandı. Ay, kızlarının ısrarı ile yaklaşık 50 metrekare alanda yaptığı çiftlikte tavuk, kaz ve ördek besliyor. Özellikle saldırgan olarak bilinen kazlar, sahibinin kucağına çıkarak boyunlarını omzuna yaslaması, görenleri şaşırtıyor. Kucakladığı kazları özenle besleyen Ay, 'Alinaşi' adını verdiği çiftliğinde günün büyük bir bölümünü hayvanlarıyla ilgilenerek geçiriyor. Kazların insanlara saldırdığını ancak kendisini çok sevdiklerini belirten Ali Ay, "Beni bir saat görmesin koşarak geliyor. Eğildiğimde kucağıma zıplıyor. Sarılıp boynunu omzuma atıyor. Kuluçkadan çıkalı 8 ay oldu hep ben bakıyorum bunlara. Hayvan sevgim küçüklükten beri var. 42 tane kümes hayvanım var. Çay toplamaya gidip geldiğim zaman beni gördüğünde kucağıma geliyor hemen. Benim sevgime onlar da alıştı. Kazlarım küçükken peşimden koşuyordu. Benim dikkatimi çekti. Halbuki kazlar insanlara saldırır köpek niyetine bile kullanılır diyorlardı. Ben bunun tam tersini gördüm. Ben onları sevdikçe insanlara bağlandığını gördüm" dedi.