Yetiştirdikleri esrarı ağaç dallarında kuruturken yakalandılar

BARTIN'da yetiştirdikleri esrarı ağaç dallarına asarak kurutan, ardından da piyasaya süren 7 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden 2'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bartın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir köy evinin bahçesinde esrar yetiştirilip, piyasaya sürüldüğü istihbaratı üzerine harekete geçti. Adresi tespit edilen eve savcılık kararıyla baskın yapan polis ekipleri, bahçede ağaçların güneş gören dallarına kurutulmak üzere asılan 320 gram esrar ele geçirdi.

Operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü polisteki sorgularının ardından serbest bırakılırken, B.Ö., C.Ç. ve G.P. adliyeye sevk edildi. Savcılığın tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye gönderdiği 3 şüpheliden C.Ç. ve G.P., 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklandı. B.Ö. ise adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.