Yetiştirdikleri kenevirleri toplarken yakalandılar - Son Dakika

ANTALYA'da ormanlık arazide yetiştirdikleri kenevirleri hasat için gelen H.A. ve B.A. jandarma ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada 66 kilogram kenevir ve bir miktar döviz ele geçirildi.

Alanya ilçesi Güzelbağ Mahallesi Güyderesi mevkiindeki ormanlık alanda keşif yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi, ormanlık arazide kenevir ekili olduğunu gördü. Bölgede operasyon yapan ve geniş çaplı soruşturma başlatan ekipler, kenevirleri B.A. ve H.A.'nın ektiğini tespit etti. İkiliyi takibe alan ekipler ormanlık alanda ekili kenevirleri hasat etmek için gelince suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada 66 kilogramlık 655 kök kenevir, ruhsatsız av tüfeği, bu tüfeğe ait 10 fişek ve uyuşturucudan elde edilen 315 euro ve 240 dolar döviz ele geçirildi.Şüpheliler tutuklanmaları talebiyle adliyeye sevk edildi.