Yetiştirdikleri organik ürünler hakkında bilgi verdiler - Son Dakika

Kütahya'nın Emet ilçesinde Gazi Emet İlkokulu öğrencileri, okul bahçesinde oluşturdukları tabiat atölyesinde yetiştirdikleri ürünlerin ilk hasadını, Kaymakam Hasan Çiçek'e makamında sunum yaptılar.

Gazi Emet İlkokulu Tabiat Atölyesi'nde elde edilen ata tohumu ve tarım ürünlerinden Kaymakam Çiçek'e sunum yapan Müdür ve öğrenciler, yetiştirdikleri organik ürünler hakkında bilgiler verdiler.

Yapılan başarılı çalışmalardan dolayı çok memnun olduğunu belirten Kaymakam Çiçek, "Çocuklarımızın doğayla ve toprakla iletişimlerinin tabiat sevgisi için önemli olduğunu vurgulamıştır. Okullarımıza her zaman destekçi olduklarını, bunun da meyvelerini almaya başladıklarını, bundan böylede destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen, Gazi Emet İlkokulu Müdürü İsmail Tavacı, Müdür Yardımcısı İbrahim Koştur ve öğrenciler Kaymakam Çiçek'e eğitime vermiş oldukları değer ve desteklerinden dolayı teşekkür ettiler. - KÜTAHYA