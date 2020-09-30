Yetiştirdikleri sebzeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyorlar - Son Dakika

Karapınar Gençlik Merkezi bahçesinde yetiştirilen sebzeler, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor.

Gençlik Merkezi öğrencileri, merkezin bahçesine domates, biber, patlıcan, kabak ve salatalık gibi sebzeler ekti.

Sebzelerin bakım ve sulama işleri de öğrenciler tarafından gerekleştirildi. Daha sonra öğrenciler tarafından bu sebzeler ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Gençlik Merkezi Müdürü Muhammet Ali Karakul, yaklaşık 600 metrekarelik alanda bahar döneminde organik tarım bahçesi oluşturduklarını söyledi.

Özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle gençlerin toprakla meşgul olmalarının onlara farklı bir enerji kazandırdığını belirten Karakul, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz organik tarım bahçesinde hiçbir kimyasal ilaç ve gübre kullanmadan sebzeleri yetiştirdiler. Amacımız gençlere organik tarımı öğretmek ve ürettiğini ihtiyaç sahipleri ile paylaşmaktır. Bu sayede gençlerin yardımlaşma ve dayanışma duygularının gelişmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Öğrencilerimiz sebzeleri büyük bir istek ile yetiştiriyorlar."