Yetiştirdikleri sebzeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyorlar - Son Dakika

Yetiştirdikleri sebzeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyorlar

Karapınar Gençlik Merkezi bahçesinde yetiştirilen sebzeler, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor.

Yetiştirdikleri sebzeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyorlar, System.String[]

Karapınar Gençlik Merkezi bahçesinde yetiştirilen sebzeler, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor.

Gençlik Merkezi öğrencileri, merkezin bahçesine domates, biber, patlıcan, kabak ve salatalık gibi sebzeler ekti.

Sebzelerin bakım ve sulama işleri de öğrenciler tarafından gerekleştirildi. Daha sonra öğrenciler tarafından bu sebzeler ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Gençlik Merkezi Müdürü Muhammet Ali Karakul, yaklaşık 600 metrekarelik alanda bahar döneminde organik tarım bahçesi oluşturduklarını söyledi.

Özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle gençlerin toprakla meşgul olmalarının onlara farklı bir enerji kazandırdığını belirten Karakul, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz organik tarım bahçesinde hiçbir kimyasal ilaç ve gübre kullanmadan sebzeleri yetiştirdiler. Amacımız gençlere organik tarımı öğretmek ve ürettiğini ihtiyaç sahipleri ile paylaşmaktır. Bu sayede gençlerin yardımlaşma ve dayanışma duygularının gelişmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Öğrencilerimiz sebzeleri büyük bir istek ile yetiştiriyorlar."

Organik Tarım, Karapınar, Domates, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 11:19 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yetiştirdikleri sebzeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyorlar - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Gelir gider tablosunu vatandaşla paylaşmak isteyen Kırşehir Belediyesi, astığı afişte hesap hatası yaptı ABD sperm donörü Joe'yu konuşuyor! Dünya genelinde 150 çocuğu var Kübra Boyraz'ın botoks yaptırdığı güzellik merkezinin ruhsatsız olduğu ortaya çıktı CHP ile yol ayrımına giren Özlem Ağırman da parti kuruyor Eşinin sokak ortasında vurduğu kadına, ilk müdahaleyi Survivor Seda'nın babası yaptı Antalya'da iki komşu, yanlışlıkla 3,5 yıl birbirlerinin faturasını ödedi Keçi otlatan lise öğrencisine cinsel saldırıda bulunan sanık 4 ay sonra tahliye edildi Kaçan kuşunu yakalamak isteyen çocuk 5 metre yükseklikten düştü
İki günlük kız çocuğu, yüz kez tornavida saplanarak öldürüldü İki günlük kız çocuğu, yüz kez tornavida saplanarak öldürüldü         
17:38
Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın "Uçağımız düşürüldü" iddiasını yalanladı         
17:02
Senet mağdurlarını korkutmak için kullanılan kral piton hayvanat bahçesine konuldu Senet mağdurlarını korkutmak için kullanılan kral piton hayvanat bahçesine konuldu         
16:57
Doğuma girdikten sonra eşini kaybeden kadına acı haber verilemedi Doğuma girdikten sonra eşini kaybeden kadına acı haber verilemedi         
16:45
Almanya Futbol Federasyonu, rakibine tüküren Ozan Kabak'a toplamda 5 maç ceza verdi Almanya Futbol Federasyonu, rakibine tüküren Ozan Kabak'a toplamda 5 maç ceza verdi         
15:54
Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan ordusu geri çekilirse çatışmalar durur Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan ordusu geri çekilirse çatışmalar durur         
15:30
RTÜK, Esra Erol'un programındaki yasak aşk olayının ardından ATV'ye idari para cezası verdi RTÜK, Esra Erol'un programındaki yasak aşk olayının ardından ATV'ye idari para cezası verdi         
15:24
Azerbaycan, Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anı paylaştı Azerbaycan, Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anı paylaştı         
14:21
Dolu nedeniyle hasar alan araçların sahipleri oto sanayilerine akın etti Dolu nedeniyle hasar alan araçların sahipleri oto sanayilerine akın etti         
13:22
Talihsiz vatandaş, metrelerce yüksekten apartmanın önüne böyle düştü Talihsiz vatandaş, metrelerce yüksekten apartmanın önüne böyle düştü         
13:00
Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu         
12:43
İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu         
12:33
Survivor sunucusu Murat Ceylan, emre itaatsizlik davasından hakim karşısına çıktı Survivor sunucusu Murat Ceylan, emre itaatsizlik davasından hakim karşısına çıktı         
12:26
Ajda Pekkan'la aşk yaşadığı söylenen Hakan Altun cephesinden ilk açıklama geldi Ajda Pekkan'la aşk yaşadığı söylenen Hakan Altun cephesinden ilk açıklama geldi         
12:04
Acun Ilıcalı, telif haklarını ödemediği gerekçesiyle kendisine hakaret eden Şehrazat'a dava açıyor Acun Ilıcalı, telif haklarını ödemediği gerekçesiyle kendisine hakaret eden Şehrazat'a dava açıyor         
11:14
Annesini taklit eden geç kız, çektiği videolarla fenomen oldu Annesini taklit eden geç kız, çektiği videolarla fenomen oldu         
10:30
Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş         
09:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2020 18:09:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yetiştirdikleri sebzeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei