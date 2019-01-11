Son Dakika Haberleri: Yetiştiriciler Hayvan Küpelerinin Ücretsiz Olmasından Memnun

Yetiştiriciler Hayvan Küpelerinin Ücretsiz Olmasından Memnun

1 saat önce

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, küpe bedellerinin Tarım ve Orman Bakanlığınca üstlenilecek olmasının küçükbaş hayvan yetiştiren 260 bin besici tarafından memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Yetiştiriciler Hayvan Küpelerinin Ücretsiz Olmasından Memnun, System.String[]
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, küpe bedellerinin Tarım ve Orman Bakanlığınca üstlenilecek olmasının küçükbaş hayvan yetiştiren 260 bin besici tarafından memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Çelik, yazılı açıklamasında, küçükbaş ve büyükbaş küpe bedelinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından karşılanmasının yetiştiricileri bir külfetten kurtaracağını belirtti.

Küçükbaş hayvanlarda küpe bedellerinin bakanlık tarafından karşılanmasının 260 bin yetiştiriciyi memnun ettiğini bildiren Çelik, "Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bu müjdeli açıklamasıyla yetiştiricilerimize adeta bayram havası yaşatmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, küpeler için ücret alınmamasının kayıtsız küçükbaş hayvanların kayıt altına alınması için bir teşvik olacağı belirterek, uygulamayı desteklediklerini ve takip edeceklerini vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:53 Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi
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