Yetiştiricilere 85 milyon liralık destek bugün hesaplarda - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yetiştiricilere 85 milyon liralık destek bugün hesaplarda - Son Dakika

Yetiştiricilere 85 milyon liralık destek bugün hesaplarda

7 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, yetiştiricilere hastalıktan ari işletme desteği kapsamında 84,8 milyon lira ödeme yapacaklarını açıkladı.

Yetiştiricilere 85 milyon liralık destek bugün hesaplarda, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, yetiştiricilere hastalıktan ari işletme desteği kapsamında 84,8 milyon lira ödeme yapacaklarını açıkladı. Ödemeler, bugün hesaplara yatacak.


Bakan Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleriyle ilgili şu açıklamada bulundu:


"Hastalıktan ari işletme desteği kapsamında, bin 253 işletmemize 323 bin 247 baş hayvan için toplam 84,8 milyon lira ödeme yapacağız. Yetiştiricilerimize ayrıca, küpe uygulama ve hayvan atık desteği ödemesi de yapılacak. Ödemeler, bugün yetiştiricilerimizin hesaplarına aktarılmış olacak." - ANKARA

Bekir Pakdemirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:41 Kaynak: İHA
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