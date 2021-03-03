Yetiştiricilere budamada bilgilendirme ve eğitim desteği - Son Dakika

Kütahya'da hava sıcaklıklarının artmaya başlamasıyla birlikte bağ ve bahçelerde budama çalışmalarına hız veren kırsal kesimdeki yetiştiricilere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü uzman ekipleri bilgilendirme ve eğitim desteği veriyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ağaçlarda, hastalık ve zararlılarla kolay mücadele ederek, büyüme ve gelişmeyi hızlandırmayı, üretimde kalite ve verimi artırmaya yönelik bilgilendirme ve eğitim desteği çalışmalarına başladı.

Budamanın yalnızca kesimden ibaret olmadığını ifade eden İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, budamanın, eğme, bükme, boğma, açı açma, bilezik alma, çizme, kertikleme, tomurcuk koparma ve seyreltme gibi kültürel işlemlerden oluşan bir meyvecilik yetiştirme tekniği olduğunu belirtti.

Budama sayesinde meyve ağaçlarının kaliteli ve bol verim vermesinin yanında, ekonomik ömrünün daha uzun olmasına ve meyvelerin pazar değerinin artması yönünde olumlu rol üstlendiğini söyleyen İl Müdürü Özçalık, çiftçileri her konuda desteklemeye ve yanlarında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Ağaçlarda üretim, kalite ve verimi artırmaya yönelik yapılan budama çalışmalarında, şekil ve büyümeye oranla bol, düzenli ve kaliteli meyve vermesini, düzgün ve kuvvetli bir taç oluşturmasını, gençlik kısırlık dönemini kısaltarak erken verime yatmasını, verim çağlarında uzun zaman kalmalarını ve kuvvetten düşmeye başlamış olan ağaçların yeniden kuvvetlenerek, bir süre daha yüksek kaliteli meyve vermeleri hedefleniyor. - KÜTAHYA