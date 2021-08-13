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Yetiştiricilere sıvat desteği - Son Dakika

Yetiştiricilere sıvat desteği

13.08.2021 15:04
Yetiştiricilere sıvat desteği, System.String[]

Malatya'nın Arguvan İlçesi'nde, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, mera ıslahı projesi kapsamında, 26 üreticiye toplam 71 adet hayvanlara sulak olarak kullanılacak sıvat dağıtımı gerçekleştirdiSıvat dağıtım programına, İlçe Kaymakamı Gökhan Dolaş, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş İl Tarım...

Malatya'nın Arguvan İlçesi'nde, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, mera ıslahı projesi kapsamında, 26 üreticiye toplam 71 adet hayvanlara sulak olarak kullanılacak sıvat dağıtımı gerçekleştirdi

Sıvat dağıtım programına, İlçe Kaymakamı Gökhan Dolaş, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, Tarım ve Orman Şube Müdürü Mesut Arı, Arguvan İlçe Tarım Orman Müdürü Hüseyin Gazi Karadağ, Malatya Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın ve yetiştiriciler katıldı

Burada konuşan Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, ilçelere yapılan sıvat dağıtımı hakkında bilgi verip, " 5 ilçemizde küçükbaş hayvan yetiştiricileri için yapmış olduğumuz metal galvanizli sac sıvatları, Tarım Müdürlüğümüz tarafından üreticilerimize zimmet karşılığı veriliyor. Yetiştiricilerimiz yazın yaylaya çıktıklarında sulak olarak kışında yemlik olarak kullanabilecekler" ifadelerini kullandı.

Arguvan'ın hayvancılıkta ileri bir ilçe olduğunu vurgulayan Macit, "Arguvan ilçemizde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği hem profesyonelce hem de sayı anlamında çok miktarda yapılmakta. Mera ıslağı projesi kapsamında projenin birinci ayağı olan sıvat dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Bu sıvat dağıtımında metal sıvatın yanında beton sıvatlarımız da var. Bu beton sıvatlarımızın konulamadığı su kaynaklarımıza ulaşma noktasında yardımcı oluyoruz. Özellikle kepçenin, traktörün, arabanın gitmediği yerlere üreticilerimiz o bölgelere hayvan otlatmaya gidiyorlar. O bölgeler mahrum alanlardır. Çiftçilerimizin hayvanları sulaması için paslanmaz galvanizli sacdan sıvatlar yaptık. İl genelinde toplam 310 adet metal sıvat dağıtılacak. İkinci aşaması traktörün ve kepçenin gireceği yerlere beton sıvatların konulması olacak. Üçüncü aşama ise pilot bölge olarak bir iki yerde deneyeceğiz. Suyun olmadığı fakat otun ve meranın güzel olduğu yerlere su kaynakları için artezyen vurup su çıkartma çalışmamız olacak. Yine yaylalarda hayvanların gölgelendiği alanlar az. Özellikle bizim dağlarımızda ağaç sayısı az. Hayvanlar gölgelik yer bulamıyor. Gölgelik tuzluk ve kaşınma taşları oluşturulacağı bir alanlar ıslah etmek için çalışıyoruz. Bunları yaparken önce Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği başkanı ile yaylalara gidip bu üreticilerimizin sorunlarını dinledik Tarım Bakanlığı ile hükümetimiz 2023 hedefleri için küçükbaş hayvanı 70 milyon civarına çıkarmak hedefinde. Bunun içinde yetiştiricilerimizin hayvan sayısını arttırmak çabasındayız. Hem de yeni üreticiler kazandırmak amacındayız. Bunu yapabilmek için önce meralarımızı ıslah edip çoban yaşam alanları yaparak üreticilerimizin işlerini kolaylaştırma çalışmasındayız. Bunlardan bir tanesi de yaylalarda elektrik olmadığı için jeneratörlü şaftlı kırpma makinası çalışmamız var. Bunlardan bir tanesini de Arguvan ilçemize verdik. Üreticilerimiz kırpma için makasla uzun zamanda kırpıyorlar. Özellikle hayvan sayısı fazla olan üreticilerimizin başka illerden parayla getirilip kırpma işlemini yapıyorlar. Biz üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmak için ve yaşam alanlarını rahatlatmak içi projeler geliştiriyoruz. İlimizde küçükbaş hayvan sayımı artıyor artmaya da devam ediyor. Bizde üreticilerimize kolaylıklar sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Arguvan İlce Kaymakamı Gökhan Dolaş ise hayvancılığın öneminden söz edip, " Pandemi dönemi tarım ve hayvancılığın ne kadar önemli olduğunu bize gösterdi. Her ne kadar sanayimiz ilerleme hamlesinde olsa da tarım ve hayvancılığı da elden bırakmamamız gerekiyor. Bunu son iki yıldır yakinen takip ettik. Bu anlamda bu projemiz üreticilerimize bir can suyu olacak inşallah" ifadelerini kullandı.

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş da, proje kapsamında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Malatya Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın ise sıvatların yetiştiriciler için önemini anlatıp, hayvan varlığının arttırılması için yapılan tüm çalışmalara destek verdiklerini bildirdi. Akın, bunların lüks değil temel ihtihaç olduğunu da keydetti. - MALATYA

Yetiştiricilere sıvat desteği
Yetiştiricilere sıvat desteği

Hisarcık, Arguvan, Malatya, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yetiştiricilere sıvat desteği - Son Dakika Ekonomi


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