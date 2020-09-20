Yetiştirilen Anadolu yaban koyunları, doğayla buluşturuluyor - Son Dakika

DOĞA Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nce Konya Bozdağ, Ankara Nallıhan ve Afyonkarahisar Şuhut'taki Anadolu yaban koyunu üretme istasyonlarında yetiştirilen koyunlar doğal yaşam ortamlarına bırakılmaya devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; DKMP Genel Müdürlüğü nesli tehlike altında olan Anadolu yaban koyunu için yürüttüğü çalışmaları sürdürüyor. Bu kapsamda Konya Bozdağ, Ankara Nallıhan ve Afyonkarahisar Şuhut'ta bulunan üretme istasyonlarında Anadolu yaban koyunu yetiştiriliyor. Dünya üzerinde sadece Türkiye'de yaşayan ve endemik bir tür olan Anadolu yaban koyunları, üretildikten sonra GPS'li uydu vericisi takılarak uygun yaşam alanlarına bırakılıyor. Koyunlar uydu vericisiyla 7 gün 24 saat takip edilerek korunuyor.