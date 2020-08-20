YETİŞTİRİLEN KANGAL KÖPEKLERİNİN SOYLARI, ÇIKARILACAK KİMLİKLE TAKİP EDİLECEK - Son Dakika

YETİŞTİRİLEN KANGAL KÖPEKLERİNİN SOYLARI, ÇIKARILACAK KİMLİKLE TAKİP EDİLECEK

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve Sivas Valiliği tarafından yürütülen proje kapsamında yapılan Kangal Köpeği Üretim, Eğitim ve Satış Merkezi'nin inşası devam ediyor.

YETİŞTİRİLEN KANGAL KÖPEKLERİNİN SOYLARI, ÇIKARILACAK KİMLİKLE TAKİP EDİLECEK, System.String[]

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve Sivas Valiliği tarafından yürütülen proje kapsamında yapılan Kangal Köpeği Üretim, Eğitim ve Satış Merkezi'nin inşası devam ediyor. Merkez tamamlandığında yetiştirilen Kangal köpeklerinin doğdukları andan itibaren soyları, çıkarılacak olan kimliklerle takip edilecek. Yapımı devam eden tesis 2021 yılında hizmete açılacak.

Merkeze bağlı Çelebiler köyü Meraküm mevkisinde yaklaşık 43 dönümlük arazi üzerine 7 milyon liraya mal olacak Kangal Köpeği Üretim, Eğitim ve Satış Merkezi'nin inşası sürüyor. Kangal köpeklerinin genlerinin korunması ve ıslah edilmesi amacıyla yapılan merkezde üretilen köpekler teknolojik olarak çipler ile takip edilip, soy ağacı korunacak. Deri altına yerleştirilecek çiplerde köpeklerin doğum tarihi, anne ve baba ismi, geçirdikleri hastalıklar gibi bilgiler yer alacak. Hayvanların kaybolması halinde de takipleri bu çip sayesinde yapılabilecek. Merkezde doğan her köpeğin doğumdan itibaren ayrıca kimlik kartları olacak. Kimlik kartları sayesinde köpeğin ırkı ve bu ırkın saflığının muhafazası, soyunun devamının kontrolü ve raporlanması sağlanacak. Merkez açıldığında her yıl safkan 400 Kangal köpeği yetiştirilecek.

'MARKA DEĞERİMİZİ MUHAFAZA EDECEĞİZ'

Vali Salih Ayhan, yapımı devam eden merkezde incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Kangal köpeği denildiği zaman akıllara sadece Sivas'ın geldiğini ve bu değerin korunması gerektiğini belirten Vali Salih Ayhan, "Özellikle bu köpeğimizin uluslararası alanlarda bilinirliği ve tanınırlığı olması nedeniyle bu bir tek merkezde üretiminin yapılması, yönetilmesi, eğitiminin yapılması, korunması arzu ediliyordu. Bununla ilgili de Avrupa Birliği büromuz ORAN Kalkınma Ajansımız ile birlikte, Sanayi Bakanlığımızın destekleriyle, İl Özel İdaremizin ana yürütücü kurumu olarak burada güzel bir proje yapılmaktadır. Buradaki projemiz marka değerimizi muhafaza etmek, neslini korumak, gelecek kuşaklara aktarmaktır. Kangal köpeği çiftlikleri oluşuyor. Dolayısıyla bir rant oluşuyor. Bunu daha bilimsel bir yöntemle daha nitelikli bir şekilde daha emin ellerde güvenli bir şekilde bunun üretiminin korunması, ıslah edilmesi ve takibinin yapılması gerekmektedir. İlimizde yaklaşık 20'ye yakın çiftlik var. Burası bir merkez olacak. Hepsini yönetecek onları bilinçlendirecek ve bilgilendirecek. Bizde kültürel ırkımızı Sivas'ın marka değerini inşallah emin ellere alarak gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Burası çok boyutlu bilimsel bir proje. Bu proje içerisinde müze, restoran, açık ve kapalı padoklar var. Gezinti alanları var. Ulusal ve uluslararası müsabakaların yapılacağı alanlar var. Özellikle Kangal Akkaraman koyunu içinde doğal bir yaşam alanı oluşturarak Kangal köpeğimizle bütünleştirmiş olacağız. Dolayısıyla doğal bir yaşam alanı olacak" dedi.

'DOĞAN HER KÖPEĞİN SOYU TAKİP EDİLECEK'

Kangal köpeğinin geninin korunması için her doğan köpeğin derisinin altına çip yerleştirileceğini ifade eden Vali Ayhan, "Burada birçok maksadımız var. Bir genin korunması, bu ırkın ıslah edilmesi, marka değerinin muhafaza edilmesi, bir istihdam alanının oluşturulması ilimizin de bilinirliği ve tanınırlığını arttırmak güvenli bir şekilde pazarlamaktadır. Burada online satış da olacak. Özelikle çipli takip sistemiyle de bu markamızı koruyacağız. Kangal köpeği doğduğu andan itibaren ona bir kimlik verilecek ve soyu da takip edilecek. Tamamen teknolojik bir sistem olacak. Kangal köpeği dünyanın neresinde olursa olsun onun gelişimi, değişimi, takibi, hangi durumda olduğu takip edilmiş olacak. Dolayısıyla da Kangal köpeğiyle ilgili yapılacak olumsuz müdahaleleri engellemiş olacağız" diye konuştu.

2021'DE HİZMETE AÇILACAK

Merkezde çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyleyen Vali Ayhan, "2021'in başlarında burayı hizmete açmayı düşünüyoruz. Bu sene koronavirüs nedeniyle biraz işlerde yavaşlama olsa da bu işimizde pek aksama olmadı. İnşallah 2021'in en geç haziran ayında burayı hizmete alacağız" ifadelerini kullandı.

Kangal, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 12:39

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YETİŞTİRİLEN KANGAL KÖPEKLERİNİN SOYLARI, ÇIKARILACAK KİMLİKLE TAKİP EDİLECEK - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Rusya, geliştirdiği koronavirüs aşısını önümüzdeki hafta 40 bin kişiye uygulayacak Akrabasını ihbar ettiği için öldürülme korkusuyla kendini yakan genç hayatını kaybetti Vücudundaki cam kesileri ile ölü bulunan kadınla ilgili detaylar ortaya çıktı TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'nın "Devlete kırgın mısınız?" sorusuna verdiği yanıt mest etti Meteoroloji'den 8 kente "çok kuvvetli" yağış uyarısı İmamoğlu kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul ve hayat pahalılığı üzerinden yanıt verdi Şampiyonlar Ligi finalini İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi İstanbul'da açıklayacak G.Saray ve Beşiktaş'ın istediği Lemina, yaptığı paylaşımla Süper Lig'e dönüş sinyali verdi 26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz? Yunan istihbaratçı Kalenderidis'ten ülkesini karıştıracak Türkiye itirafı: Kaybolmuş ve yenilmiş durumdayız Toprağa gömülü cansız bedeni bulunan yaşlı adamın katili, çaycı çıktı 2 polisin açığa alındığı olayda genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sigara içtiğim için maske takmadım İran'da bir kadın, üçü kız üçü erkek altız bebek doğurdu Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı
Tatilini Türkiye'de geçiren Juventus'lu Costa, yemek yediği mekanda garsonlara 1200 lira bahşiş verdi Tatilini Türkiye'de geçiren Juventus'lu Costa, yemek yediği mekanda garsonlara 1200 lira bahşiş verdi         
14:56
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti         
14:48
Boşandığı eşine küfürler yağdırıp tehdit eden kocanın görüntüleri ortaya çıktı Boşandığı eşine küfürler yağdırıp tehdit eden kocanın görüntüleri ortaya çıktı         
14:44
Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı         
14:28
Adı birçok ünlü isimle anılan Demet Özdemir'den Murat Boz'la aşk yaşadığı iddiasına cevap Adı birçok ünlü isimle anılan Demet Özdemir'den Murat Boz'la aşk yaşadığı iddiasına cevap         
14:21
3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı 3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı         
14:13
"Çöpe bayrak atıldı" videosu paylaşan kişinin eylemi kendisinin yaptığı belirlendi         
14:07
"Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı         
13:28
12 kişiyi öldüren seri katile rekor ceza isteniyor! İddianamedeki detaylar kan dondurdu 12 kişiyi öldüren seri katile rekor ceza isteniyor! İddianamedeki detaylar kan dondurdu         
13:17
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı         
13:15
Sandalye ile darbedilen talihsiz güvenlik, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti Sandalye ile darbedilen talihsiz güvenlik, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti         
12:51
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek         
12:35
Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor         
12:23
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler         
12:21
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi         
11:52
YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı         
11:18
Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
11:13
TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak         
11:12
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti         
10:54
Uzman çavuşun tecavüzü sonrası canına kıyan İpek'in ölmeden önce verdiği ifade ortaya çıktı Uzman çavuşun tecavüzü sonrası canına kıyan İpek'in ölmeden önce verdiği ifade ortaya çıktı         
10:33
Erdoğan'ın vereceği müjdeye bir yorum da CHP'li Yavuzyılmaz'dan geldi: Türkiye, Zonguldak açıklarında doğal gaz buldu Erdoğan'ın vereceği müjdeye bir yorum da CHP'li Yavuzyılmaz'dan geldi: Türkiye, Zonguldak açıklarında doğal gaz buldu         
10:30
Arkadaş kavgası kanlı bitti! Biri ağır yaralı halde 15 metre sürünerek yardım istedi Arkadaş kavgası kanlı bitti! Biri ağır yaralı halde 15 metre sürünerek yardım istedi         
10:22
Sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşan Hadise'nin 9 ay önce söyledikleri gündem oldu Sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşan Hadise'nin 9 ay önce söyledikleri gündem oldu         
10:03
Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı         
08:45
Türkiye koronavirüs salgınında uzman hekimlere göre ne durumda? Türkiye koronavirüs salgınında uzman hekimlere göre ne durumda?         
08:27
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu         
08:04
Yunanistan Başbakanı Miçotakis geri adım attı Yunanistan Başbakanı Miçotakis geri adım attı         
07:44
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı         
00:10
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti         
22:26
En çok vakaya sahip 5 ilden biri olan Diyarbakır'da 11 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi En çok vakaya sahip 5 ilden biri olan Diyarbakır'da 11 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi         
21:48
İki saldırgan, sokak ortasında bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü İki saldırgan, sokak ortasında bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü         
19:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2020 19:28:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: YETİŞTİRİLEN KANGAL KÖPEKLERİNİN SOYLARI, ÇIKARILACAK KİMLİKLE TAKİP EDİLECEK - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei