Son Dakika Haberleri: Yetiştirme Yurdu Mezunları 45 Yıl Sonra Buluştu

Yetiştirme Yurdu Mezunları 45 Yıl Sonra Buluştu

1 saat önce

Eskişehir ve Mahmudiye Yetiştirme Yurtları'ndan 45 yıl önce mezun olan arkadaşlar kahvaltıda bir araya geldi.

Yetiştirme Yurdu Mezunları 45 Yıl Sonra Buluştu, System.String[]
Eskişehir ve Mahmudiye Yetiştirme Yurtları'ndan 45 yıl önce mezun olan arkadaşlar kahvaltıda bir araya geldi.

Buluşma etkinliğinin organizasyonu gerçekleştiren Yetiştirme Yurdu mezunu Yaşar Talat Cemoğlu etkinlikte yaptığı konuşmasında, "Eskişehir ve Mahmudiye'deki Yetiştirme Yurtlarından mezun olan erkek arkadaşlarımızı bulup bugünü organize ettik. Bu buluşma aynı zamanda farklı duyguların yaşanmasına neden oldu. Çünkü; 45 yıldır birbirimizi görmemiştik. Bu buluşmayla birbirimizi gördük ve daha da kaynaştık. Toplam 70 kişiyle bu buluşmayı gerçekleştirdik. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 02:35 Kaynak: İHA

Mahmudiye, Eskişehir, Yaşam
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