Yetiştirme yurduna gitmek istemeyen kız çocuğu babasını bıçakla yaraladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yetiştirme yurduna gitmek istemeyen kız çocuğu babasını bıçakla yaraladı - Son Dakika

Yetiştirme yurduna gitmek istemeyen kız çocuğu babasını bıçakla yaraladı

6 saat önce

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişi, tartıştığı kızı tarafından bıçakla yaralandı.

Yetiştirme yurduna gitmek istemeyen kız çocuğu babasını bıçakla yaraladı, System.String[]

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişi, tartıştığı kızı tarafından bıçakla yaralandı.

İddiaya göre, yaklaşık 3 ay önce yetiştirme yurdundan ailesinin yanına dönen kız çocuğu ile İlyasköy Mahallesi Rumeli Sokak'ta yaşayan babası arasında, yetiştirme yurduna geri verilmesi konusunda tartışma çıktı.

Yetiştirme yurduna dönmek istemeyen çocuk, çakı bıçağıyla babasını eli ile karın boşluğundan yaraladı.

Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinden kaçan çocuğun yakalanması için çalışma başlatıldı.

İlkadım, Rumeli, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:40 Kaynak: AA
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