Yetiştirme yurdunda büyüyen milli sporcu Ayşe Taş, hayata spor sayesinde tutundu - Son Dakika

Yetiştirme yurdunda büyüyen milli sporcu Ayşe Taş, hayata spor sayesinde tutundu

13.03.2021 11:08

Antalya'da yetiştirme yurdunda büyüyen ve öğretmenlerinin yönlendirmesiyle muaythaiye başlayan 26 yaşındaki Ayşe Taş, milli takıma kadar yükselmeyi başardığı spor sayesinde hayata tutunuyor.

Antalya'da yetiştirme yurdunda büyüyen ve öğretmenlerinin yönlendirmesiyle muaythaiye başlayan 26 yaşındaki Ayşe Taş, milli takıma kadar yükselmeyi başardığı spor sayesinde hayata tutunuyor.

Anne ve babası 2 aylıkken ayrılan ve bu nedenle 10 yaşına kadar anneannesinin yanında kalan Taş, anne ve baba sevgisine hasret büyüdü.

Anneannesinin vefatının ardından bir süre annesinin yanında kalan genç kız, yetiştirme yurduna yerleştirildi.

Öğretmeninin yönlendirmesiyle muaythai sporuyla tanışan Taş, antrenörünün de çabasıyla 16 yaşında ringde ter dökmeye başladı.

Azmi ve hırsıyla milli takıma seçilmeyi başaran Taş, 8 ay gibi kısa bir sürede Türkiye şampiyonlukları elde etti.

Taş'ın 24 yıl boyunca hiç görüşmediği babasıyla bir araya gelme mutluluğu ise kısa sürdü.

Babasının balkondan düşerek ölmesiyle sarsılan genç kız, teselliyi yine spora sarılmakta buldu.

Geçimini sağlamak için her gün kurduğu balıkçı tezgahına giderek satış yapan Taş, geri kalan zamanında ise yeni başarılara imza atabilmek için evinde ve parkta çalışmalarını sürdürüyor.

Milli sporcu Taş, AA muhabirine, anneannesi kaybettikten sonra düzenli bir aile hayatının olmadığını ve 10 yaşından beri tek başına ayaklarının üstünde durmaya çalıştığını söyledi.

Yetiştirme yurdundayken öğretmen ve antrenörünün kendisine çok emek verdiğini anlatan Taş, "Öğretmenim muaythai antrenörüne beni teslim ederek, 'Eti de kemiği de senin' dedi. Muaythai sporuna başladığımda çok korkuyordum, ağlıyordum, yüzümü sürekli kapatıyordum. Sonra hocam beni top gibi ringin bir köşesinden diğer köşesine attı ve beni Türkiye şampiyonu yaptı." diye konuştu.

Taş, muaythainin kendisi için bir dönüm noktası olduğunu, yaptığı spor sayesinde hayata tutunduğunu kaydetti.

Yıllar sonra 24 yaşında iken babasıyla ilk kez bir araya geldiğini belirten Taş, şöyle devam etti:

"2019'da babamla bir araya geldiğimde kendisi bana yabancı biriymiş gibi geliyordu. Babam rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olmuştu, yıllarca tanımadığım babama hastane köşelerinde bakmaya başladım. Babamın bir işi olmadığı için hep çalıştığı iş yerlerinde yatıp kalkıyormuş. Ameliyatlı olduğu ve daha temiz yerlerde kalması gerektiğini düşünerek dedeme ait eve yeni eşyalar aldım, babamı oraya yerleştirdim. Babamla bir araya geldim derken bir gün kuzenim aradı ve 'başın sağ olsun dayım ölmüş' dedi. Babamın oturduğu binanın balkonundan düşerek öldüğünü öğrendim."

"Babamı geç buldum erken kaybettim"

Taş, babasının kaybetmenin acısını hala yaşadığını dile getirdi.

"Babama kavuştum derken kaybettim, benim için çok zor oldu." diyen Taş, "Babamı geç buldum erken kaybettim, hatta mezar taşına da onu yazdırdım. Babamın ölmesi bana çok ağır geldi, hala babamın bir yerden çıkıp geleceğini zannediyorum." ifadelerini kullandı.

Antrenmanlara devam ettiğini belirten Taş, yeni şampiyonlukları babasının anısına kazanmak istediğini vurguladı.

Yetiştirme yurdunda büyüyen milli sporcu Ayşe Taş, hayata spor sayesinde tutundu
Yetiştirme yurdunda büyüyen milli sporcu Ayşe Taş, hayata spor sayesinde tutundu
Yetiştirme yurdunda büyüyen milli sporcu Ayşe Taş, hayata spor sayesinde tutundu
Yetiştirme yurdunda büyüyen milli sporcu Ayşe Taş, hayata spor sayesinde tutundu

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yetiştirme yurdunda büyüyen milli sporcu Ayşe Taş, hayata spor sayesinde tutundu - Son Dakika Spor


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