Yetiştirme yurdunda büyüyen Siirtli genç kendini kimsesiz çocuklara adadı - Son Dakika

Yetiştirme yurdunda büyüyen Siirtli genç kendini kimsesiz çocuklara adadı

03.03.2021 11:01
Yetiştirme yurdunda büyüyen Siirtli genç kendini kimsesiz çocuklara adadı, System.String[]

Siirt'te anne ve babasız büyüyen 29 yaşındaki Kadir Özdemir, kendi imkanlarıyla temin ettikleri ve hayırseverlerin gönderdiği yardım malzemelerini kendisi gibi öksüz ve yetim çocuklara ulaştırıyor.

Siirt'te anne ve babasız büyüyen 29 yaşındaki Kadir Özdemir, kendi imkanlarıyla temin ettikleri ve hayırseverlerin gönderdiği yardım malzemelerini kendisi gibi öksüz ve yetim çocuklara ulaştırıyor.

Dünyaya gelmeden babası ölen, doğduğu gün de annesini kaybederek devlet korumasına alınan Özdemir, kendini kimsesiz çocuklara adadı.

Yetiştirme yurdunda büyüyen, fotoğrafçılık ve organizatörlük yaparak geçimini sağlayan Özdemir, 6 yıldır kazancının büyük kısmını yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklar için harcıyor.

Sosyal medya üzerinden "çocuklar üşümesin" sloganıyla kampanya başlatan Özdemir, hayırseverlerin desteği ve kendi imkanlarıyla temin ettiği ayakkabı, elbise ve kırtasiye malzemelerini ziyaret ettiği köylerde ihtiyaç sahibi çocuklar ile öksüz ve yetim çocuklara dağıtıyor.

Özdemir, anne ya da babası olmayan çocukların ailelerine de çeşitli yardımlar ulaştırıyor. Bu ailelerin evlerini boyayıp, ihtiyaçlarını karşılayarak gönüllerine dokunan Özdemir, geldiği Bitlis'te merkez bağlı köylerdeki 100 çocuğa ayakkabı yardımında bulundu.

"10 binden fazla çocuğa ayakkabı dağıttım"

Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçüklüğünden bu yana yaşadığı zorluklara rağmen hayata tutunduğunu, şimdi de hayallerinin peşinden koştuğunu söyledi.

Köyleri dolaşarak çocukları mutlu etmeye, ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığını anlatan Özdemir, şöyle konuştu:

"Siirt'in tüm köylerini gezdim. Son zamanlarda çevre illere bağlı köylere de gidiyorum. Küçükken yokluğu yaşadım. Bu nedenle 'çocukları ayakkabısız bırakmayacağım' diyerek yola çıktım. 10 binden fazla çocuğa ayakkabı dağıttım. Bundan sonra da elimden geldiğince çocukları mutlu etmeye çalışacağım. Sosyal medyada kampanyalar düzenliyorum. Hayırsever insanlar bana ulaşıyor. Para kabul etmediğim için ayakkabı gönderiyorlar. Ben de bu ayakkabıları köy köy dolaşıp çocuklara hediye ediyorum. Tanıdıklarım ya da köy muhtarı aracılığıyla çocukları buluyorum. Onların yüzündeki sevinci görmek beni dünyanın en mutlu insanı yapıyor."

Ayakkabının yanında giysi, kırtasiye malzemesi de dağıttığını, çocukları kuaföre, şehir merkezine gezmeye götürdüğünü belirten Özdemir, yetimlerin yaşadığı evlerin bakımını da yaparak ihtiyaçlarını karşıladığını aktardı.

"Hayır dualarını alıp ayrılıyorum"

Çalışmalarına destek veren hayırseverlere teşekkür eden Özdemir, "Evlerin çocuk odasına çok önem veriyorum. Teslim ettikten sonra hayır dualarını alıp ayrılıyorum. 100'e yakın evin tadilat işlerini yapıp içini döşedim. Bunları yaparken bir çok anı biriktirdik. Hiç unutmadığım bir şey vardı. Köyün birinde bir kız çocuğu ayakkabısı yırtık olduğu için utanıp arkadaşlarının yanına gitmiyordu. Ona ayakkabı verdim. Çok mutlu oldu, bana sarıldı. Bu mutluluğu yaşamak, görmek lazım. Çocukların yüzündeki mutluluk dünyaya bedel." ifadelerini kullandı.

Kadir Özdemir, Medya, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yetiştirme yurdunda büyüyen Siirtli genç kendini kimsesiz çocuklara adadı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Türkiye'de uygulanan Sinovac aşısının sonuçları belli oldu: Hastaneye yatışı yüzde 100 engelliyor Çiftçinin dört gözle beklediği borç yapılandırması yolda Yoğun bakımda tedavi gören Selin Yeninci'nin mutasyonlu koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Hamile kadın boşanmak isteyen eşi için video çekip, iç çamaşırını bıraktı: Senin adamlığına bu yakışır Japon milyarder Ay'a götürmek için 8 kişi arıyor Ağrı'da bulunan altın rezervini çıkarmak için hazırlıklar başladı! 300 milyon dolarlık yatırım yapılacak Meteoroloji'den 5 il için karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı Sıfır aldığı otomobili ekspere sokan vatandaş, aracın iki kapısının değişmiş olduğunu öğrenince yıkıldı
F.Bahçe'nin Boupendza için Hatayspor'la anlaştığı iddia edildi F.Bahçe'nin Boupendza için Hatayspor'la anlaştığı iddia edildi         
12:16
Son Dakika: Ziraat Bankası, takipteki borcu 1 milyon TL'yi geçmeyen müşterilerine yeni ödeme imkanı sağladı Son Dakika: Ziraat Bankası, takipteki borcu 1 milyon TL'yi geçmeyen müşterilerine yeni ödeme imkanı sağladı         
11:55
Üsküdar'da 81 yaşındaki yaşlı adam, bankta otururken tabancayla intihar etti Üsküdar'da 81 yaşındaki yaşlı adam, bankta otururken tabancayla intihar etti         
11:40
Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük, sosyal medyadaki tepkilere isyan etti Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük, sosyal medyadaki tepkilere isyan etti         
11:25
Beş ilde durum vahim! Vaka sayıları bir türlü düşmüyor, 15 günlük sokağa çıkma yasağı dillendirilmeye başlandı Beş ilde durum vahim! Vaka sayıları bir türlü düşmüyor, 15 günlük sokağa çıkma yasağı dillendirilmeye başlandı         
11:04
Acun'un yüzünü en çok o güldürdü! Hasan Can Kaya izlenme oranıyla Exxen'i kasıp kavurdu Acun'un yüzünü en çok o güldürdü! Hasan Can Kaya izlenme oranıyla Exxen'i kasıp kavurdu         
11:00
Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Alpaslan Öztürk ile anlaştı Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Alpaslan Öztürk ile anlaştı         
10:42
İhbarda bulunan kadının yardımına koşan polis, gece kulübünde eğlenen şahıslarla karşılaştı İhbarda bulunan kadının yardımına koşan polis, gece kulübünde eğlenen şahıslarla karşılaştı         
10:29
Son Dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne 10 füzeyle saldırı düzenlendi Son Dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne 10 füzeyle saldırı düzenlendi         
09:30
İntihar eden üniversite öğrencisi genç kızın erkek arkadaşına attığı son mesaj ortaya çıktı İntihar eden üniversite öğrencisi genç kızın erkek arkadaşına attığı son mesaj ortaya çıktı         
09:18
İstanbul'da 'sustalı saldırgan' dehşet saçtı: 5 turisti bıçakladı, 1 vatandaşın da boğazını kesti İstanbul'da 'sustalı saldırgan' dehşet saçtı: 5 turisti bıçakladı, 1 vatandaşın da boğazını kesti         
09:15
Radyoaktif kalıntı taşıyan çöl tozu, Fransa üzerinden Türkiye'ye geliyor Radyoaktif kalıntı taşıyan çöl tozu, Fransa üzerinden Türkiye'ye geliyor         
09:14
Kullanmadığı sim kartını çöpe atan vatandaşın hayatı karardı! Ağır cezada yargılanıyor Kullanmadığı sim kartını çöpe atan vatandaşın hayatı karardı! Ağır cezada yargılanıyor         
09:14
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni normalleşme genelgesi! Market, manav gibi işletmelerin çalışma saatleri uzatıldı İçişleri Bakanlığı'ndan yeni normalleşme genelgesi! Market, manav gibi işletmelerin çalışma saatleri uzatıldı         
00:31
Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fuhuş rezaletinde 3 kişi gözaltına alındı Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fuhuş rezaletinde 3 kişi gözaltına alındı         
21:25
Evlilik programında büyük skandal! Yarışmacılar, kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdi Evlilik programında büyük skandal! Yarışmacılar, kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdi         
15:02
Oğlunu Oğlunu "Allah yolunda kurban ettiğini" söyleyerek ensesini kesen babanın görüntüleri ortaya çıktı         
13:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2021 12:41:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yetiştirme yurdunda büyüyen Siirtli genç kendini kimsesiz çocuklara adadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei