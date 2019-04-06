Son Dakika Haberleri: Yetiştirme Yurdunda Kalan Çocuklardan Sergi

Yetiştirme Yurdunda Kalan Çocuklardan Sergi

23 dakika önce

Malatya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Malatya Çocuk Evleri Sitesinde koruma ve bakım altında bulunan çocukların el emeği göz nuru ürünleri Malatya Park AVM'de sergilendi.

Yetiştirme Yurdunda Kalan Çocuklardan Sergi, System.String[]
Malatya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Malatya Çocuk Evleri Sitesinde koruma ve bakım altında bulunan çocukların el emeği göz nuru ürünleri Malatya Park AVM'de sergilendi.

Sergiye Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, Doğanşehir Kaymakamı Murtaza Ersöz, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rasim Bulut, Milli Beka Hareketi Malatya İl Başkanı İbrahim Aygün, Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Selim Apohan ve davetliler katıldı.

Açılış öncesi konuşan Malatya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rasim Bulut, "Bugün Malatya Park AVM'de çocuklarımızın el emekleriyle yaptıkları ürünleri sergiliyor, emeklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise sergide emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Hükümetimiz özellikle, kimsesiz çocuklar, yaşlılara önemli hizmetler veriyor. Türkiye'mizde çok güzel hizmetler veriyoruz, Malatya'mız da da önemli bir bütçe aile sosyal politikalar il müdürlüğümüze aktarıldı. İnşallah bizler de Battalgazi Belediyesi olarak üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız" dedi.

Vali yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı ise, "Tüm hepsiyle ayrı ayrı gurur duyuyorum, onlar bizim çocuklarımız, engellilerimiz, bizlere emanet. Buradan müdürümüz ve çalışanları tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı

Konuşmaların ardından resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Etkinlikte ayrıca yurtlarda kalan çocuklar tarafından halk oyunları etkinliği de sergilendi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 05:21 Kaynak: İHA

Osman Güder, Battalgazi, Malatya, Güncel
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