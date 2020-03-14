Yetiştirme yurdunda yangın: 30 çocuk hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yetiştirme yurdunda yangın: 30 çocuk hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Yetiştirme yurdunda yangın: 30 çocuk hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Uşak'ta yetiştirme yurdunda çıkan yangında dumandan etkilenen çocuklar hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yetiştirme yurdunda yangın: 30 çocuk hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Uşak'ta yetiştirme yurdunda çıkan yangında dumandan etkilenen çocuklar hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan yetiştirme yurdu binadaki bir odada akşam saatlerinde henüz belirlemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede binanın tamamına yayılan yangın sonucu içeride bulunan çocuklar dumandan etkilendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından binada bulunan çocuklar balkondan aşağı indirilerek sağlık ekiplerine teslim edilirken, yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Toplam 42 çocuğun bulunduğu yetiştirme yurdunda dumandan etkilendiği belirlenen yaklaşık 30 çocuk tedavileri yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

(Mine Tatay - Fırat Akay/İHA)

Cumhuriyet Mahallesi, İtfaiye, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 07:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi
Prof Dr. İlber Ortaylı marketlere hücum edenlere sert çıktı: Türk ahlakına uymayan bir görgüsüzlük yapıyorlar Dubai şeyhinin ultra lüks yatı koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı Son dakika: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 91'e yükseldi, önlemler artırıldı

Son Dakika Haberleri
01:52 Gürültü cinayeti: 1 ölü
01:50 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Umreden dönen 5 bin 300 umrecimizin 14 gün boyunca evden...
01:49 Sözcü Aksoy'dan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'e açıklama tepkisi
01:47 Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
01:44 Dubai şeyhinin yatına 2 milyon 200 bin liralık yakıt ikmali

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 02:02:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yetiştirme yurdunda yangın: 30 çocuk hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]