Son dakika haberi... SAKARYA Yurttan kaçan 3 kız çocuğu bulundu - Son Dakika

Son dakika haberi... SAKARYA Yurttan kaçan 3 kız çocuğu bulundu
22.03.2021 16:55
Son dakika haberleri... Yurttan kaçan 3 kız çocuğu bulunduSAKARYA'nın Arifiye ilçesinde bulunan yetiştirme yurdundan kaçan 3 kız çocuğu, jandarma ve polis ekiplerinin çalışması sonucu bulundu.
Yurttan kaçan 3 kız çocuğu bulundu
SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde bulunan yetiştirme yurdundan kaçan 3 kız çocuğu, jandarma ve polis ekiplerinin çalışması sonucu bulundu.
Arifiye ilçesinde bulunan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı yetiştirme yurdundan önceki gün kaçan S.A. (14), H.B. (14) ve Y.K. (16), Pamukova ilçesinde yardım istemek için girdikleri bir pastanenin güvenlik kamerasına yakalanmıştı. Görüntüleri izleyen jandarma ve polis ekipleri, dün kaçan 3 çocuğu bularak yetiştirme yurduna teslim etti. Kızların ailelerinden savcılık talimatıyla geçici süreyle alınarak yurda yerleştirildikleri ve yerleştirildikten 2 gün sonra kaçtıkları öğrenildi.
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