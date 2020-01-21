Yetki alan kuruluşlar sivil havacılık tıbbı eğitimi verebilecek

Sivil havacılık tıbbı eğitimleri vermek isteyen kuruluşlar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden (SHGM) yetki alarak faaliyet gösterebilecek.

SHGM'nin Havacılık Tıbbı Eğitim Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Yönetmelikle sivil havacılık tıbbı eğitimleri vermek üzere talepte bulunan kuruluşların yetkilendirilmelerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.



Buna göre, SHGM tarafından yetkilendirilecek havacılık tıbbı eğitim kuruluşları, sivil havacılık tıbbı temel, ileri düzey ve tazeleme eğitimleri ile diğer eğitimleri verebilecek.

Denetlemeler sonucunda belirlenen koşulları sağladığı Genel Müdürlük tarafından tespit edilen havacılık tıbbı eğitim kuruluşları için yetki belgesi süresiz olarak düzenlenecek.

SHGM, belirtilen hususlara uygunluğun sürekliliğinin tespiti amacıyla kuruluş tesislerini haberli ve habersiz denetleme hakkına sahip olacak.

Kuruluşun, gerekli eğitimleri verebilecek eğitim kadrosuna, ekonomik duruma ve sınavları yapmaya uygun tesislere sahip olması gerekecek. İhtiyaç duyulan eğitim cihazları, talep edilen yetki kapsamına uygun şekilde faal ve kullanıma hazır olarak bulundurulacak.

Her kuruluşta, yönetmelik hükümlerine uyulmasını sağlamakla görevli bir sorumlu yönetici olacak. Kuruluşlarca, eğitim standartlarının, teorik bilgi sınavlarının ve uygulamalı değerlendirmelerin güvenilirliğinin, eğitim prosedürlerinin yeterliliğinin ve bunların uygulanmasının sağlanması amacıyla sorumlu bir uyumluluk izleme sistem yöneticisi de belirlenecek.

Kopyaya izin verene yaptırım

Kuruluş, bünyesinde verilen eğitimlerin ardından, öğrencilerin bilgi düzeylerinin tespiti amacıyla yazılı sınavlar düzenleyecek ve bu sınavların emniyetine yönelik gerekli önlemleri alacak.

Yetkilendirilen kuruluşlarca gerçekleştirilen eğitimler sonunda başarılı olanlara kurs bitirme belgesi verilecek. Bu belge Genel Müdürlük tarafından onaylanacak.

Yönetmeliğe aykırı işlemde bulunan ve eğitim standardını düşüren, denetlenmesini engelleyen, sorumlu yöneticisi olmayan, eğitimleri etkileyen önemli bir yetersizlik tespit edilen, Genel Müdürlüğün yazılı bildirimine rağmen düzeltici faaliyet gerçekleştirmeyen kuruluşun yetkisi bütünüyle veya kısmen iptal edilecek, askıya alınacak veya sınırlandırılacak. Sınav esnasında kuruluşun bilgisi dahilinde herhangi bir kopya olayının gerçekleştiğinin tespiti halinde de aynı yaptırımlar uygulanacak.