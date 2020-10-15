"Yetki belgesi düzenlemesi ile emlak sektöründe kayıt dışılığın önüne geçilecek" - Son Dakika

"Yetki belgesi düzenlemesi ile emlak sektöründe kayıt dışılığın önüne geçilecek"

15.10.2020 11:27

"Yetki belgesi düzenlemesi ile emlak sektöründe kayıt dışılığın önüne geçilecek" Emlakçılara yetki belgesi zorunluluğu Yetki Belgesi olmayan emlakçılık yapamayacak Emlak sektörünü ilgilendiren 'Taşınmaz Ticaretine' ilişkin yeni düzenleme bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

"Yetki belgesi düzenlemesi ile emlak sektöründe kayıt dışılığın önüne geçilecek"

Emlakçılara yetki belgesi zorunluluğu

Yetki Belgesi olmayan emlakçılık yapamayacak

İSTANBUL - Emlak sektörünü ilgilendiren 'Taşınmaz Ticaretine' ilişkin yeni düzenleme bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeye göre yetki belgesi olmayanlar emlakçılık yapamayacak. Sektör temsilcileri bu düzenlemeyle ile kayıt dışılığın önüne geçileceğini öngörüyor.

Ticaret Bakanlığı'nın taşınmaz ticareti ile ilgili yaptığı düzenleme bugün itibariyle yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile 'yetki belgesi' olmayanlar emlakçılık yapamayacak. Düzenlemeyle emlak işletmesi açılabilmesi için taşınmaz ticareti konusunda en az 100 saatlik eğitim alınması gerekecek. Ayrıca emlakçılık yapabilmek için, mezuniyet durumuna göre en az 12 ay veya 6 ay emlak danışmanlığı yapmış olması gerekecek. Uygulama ile kayıt dışılığın önüne geçilerek tüketicinin de güvenli ticaret yapması sağlanacak.

Yeni düzenleme ile ilgili bilgi veren Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Hakan Akdoğan, "Ticaret Bakanlığı tarafından duyurulan yönetmeliğe göre, artık emlak işletmesi açabilmek için en az lise mezunu olunması gerekecek. Bu işletmelerde emlak hizmeti dışında başka bir ticari faaliyette bulunulamayacak. Yetki belgesi olmayanlar ilan sitelerinde satış yapamayacaklar. Müteahhitler sadece kendi adına kayıtlı gayrimenkulleri satabilecek bunun dışında başka gayrimenkullerin satışına aracılık edemeyecekler. Sorumlu emlak danışmanları yönetmeliğe aykırı davrandığında idari para cezası uygulanacak, aykırılık durumu devam ederse yetki belgesi geri alınacak" dedi.

"Düzenleme ile kayıt dışılığın önüne geçilecek"

Tüketici haklarının yeni düzenleme ile koruma altına alınacağını da belirten Akdoğan, "Emlak sektörü çok büyük bir sektör. Düzenleme ile kayıt dışılığın önüne geçilecek. Kimsenin mağduriyet yaşamaması için denetim sağlanmış olacak. Bu yönetmelikte birlikte tüketiciler yetki belgesini almış işletmelerden daha güvenli bir hizmet alacak. Yetki belgesini almış işletmeler Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenecek. Aykırılık tespit edildiğinde ise yaptırım uygulanacak. Tüketicilerin hakları bu düzenleme ile koruma altına alınacak. Tüketiciler hizmet aldıkları emlak işletmelerinin yetki belgesinin olup olmadığına dikkat etmeliler" diye konuştu.

(MRT-ACÖ-E)

Yetki belgesi düzenlemesi ile emlak sektöründe kayıt dışılığın önüne geçilecek
Yetki belgesi düzenlemesi ile emlak sektöründe kayıt dışılığın önüne geçilecek
Yetki belgesi düzenlemesi ile emlak sektöründe kayıt dışılığın önüne geçilecek
Yetki belgesi düzenlemesi ile emlak sektöründe kayıt dışılığın önüne geçilecek

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Resmi Gazete, Ticaret, Emlak, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Yetki belgesi düzenlemesi ile emlak sektöründe kayıt dışılığın önüne geçilecek' - Son Dakika Ekonomi

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