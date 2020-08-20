Yetki belgesi konusunda farklı görüşler geliyor

1 Eylül itibarıyla başlayacak ikinci el araç alım-satımında yetki belgesi zorunluluğu, sektörde yankılanmaya devam ediyor.

İkinci el araç alım-satımında 1 Eylül itibarıyla uygulanacak 'Yetki Belgesi' zorunluluğu sektörde farklı görüşlerin oluşmasına neden oldu. Bazı galericiler bu uygulamayı desteklerken bazıları da sektöre olumsuz olarak yansıyacağını savunuyor.

Galericiler Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Parkgaraj Genel Müdürü Alper Konan 2. el araç alım satımını kapsayan yeni yasanın bir kaç yerinde değişiklikler yapılmasının gerektiğini belirtti.

Alım-satım yapan binlerce esnafın yetki belgesini alamadığını özellikle İstanbul Anadolu yakasında yetki belgesini alacak faal bir site ya da kuruluş bulunmadığını söyleyen Konan, "Binlerce esnaf ne yapacağını şaşırmış durumdadır. Yıllardır hizmet veren irili ufaklı bir çok galerici ve al satçı geçim derdine girmiştir. Bunların içinde hepsi kayıt dışı olmayan vergiye tabi olup kimi 2 veya 3 arabalık sermayelerle kimi 100 arabalık sermayelerle kendi bütçelerine göre yerlerde kurulu düzenleri olan bu esnaf arkadaşlarımız ne yapacağını merak ediyorum. Bence sadece Anadolu yakasında 5 bin esnaf kepenk kapatacak. Esnafa yetki belgesi alabilmesi sadece yeterlilik belgesi ve bu işi yaptığına dair vergiye kayıtlı olması yeterli olmalıdır" dedi.

Yetki belgesi zorunluluğunun uygulanmaya başlanmasıyla kayıt dışı ticaretin artacağını öne süren Konan, "Bir çok kayıt dışı ticareti ortaya çıkarmasına yol açması aşikardır. Örneklersek; alım-satımcı güvendiği müşterisinden satış almadan parasını ödemesi, satış alacağı araçları etrafındaki aile fertleri akrabaları güvendiği kişilerin üzerinden 3 hakkı kullanma gibi durumlara mecbur kalması, vergi açığı çıkmasına sebep olacaktır. Bu durumda hem esnaf zor durumda kalacak, hem de devletin vergi alması zorlaşacaktır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL