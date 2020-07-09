"Yetki belgesiz satış tartışmaları, tütün tüketiminin artmasına neden oluyor" uyarısı - Son Dakika

"Yetki belgesiz satış tartışmaları, tütün tüketiminin artmasına neden oluyor" uyarısı

Sağlığa Evet Derneği, "sarmalık kıyılmış tütün, makaron, yetki belgesiz satış" tartışmalarının, tütün tüketimi ve ilişkili hastalıkların artmasına neden olacağı endişesini taşıdığını duyurdu.

Sağlığa Evet Derneği, "sarmalık kıyılmış tütün, makaron, yetki belgesiz satış" tartışmalarının, tütün tüketimi ve ilişkili hastalıkların artmasına neden olacağı endişesini taşıdığını duyurdu.

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Dernekten yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, Türkiye'de 2011'den bu yana artan tütün tüketiminin 2019'da rekor kırdığını belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"İç piyasada 2019'da 119 milyar 747 milyon 102 bin 254 bandrollü sigara satışı yapılmıştır. Yasa dışı ticarete konu olan tahmini 5 milyar kaçak sigara ile 20 milyardan az olmamak üzere sarmalık kıyılmış tütünden mamul sigaraları eklediğimizde 2019'da Türkiye'de tüketilen sigara miktarının toplamda 145-150 milyar adede ulaştığı hesaplanmaktadır. 2019'da tütün mamullerinden 50,3 milyar lira ÖTV geliri elde edilmiştir. 2020 bütçe hedefi 64,8 milyar lira olup, 2020'nin ilk 5 ayında 22,1 milyar lira tahsilat gerçekleştirilmiştir. Sigarada nispi ÖTV yüzde 67 iken, sarmalık kıyılmış tütünde yüzde 40 olarak belirlenmiştir."

Tütünün yerlisinin de yabancısının da kullanıcısının yarısını öldürdüğüne dikkat çeken Dağlı, "Tütün tüketimi artıkça gelir de artar gibi görünse de tütün kullanımının yol açtığı, enfeksiyon, kanser, kalp-damar hastalıkları, felç, KOAH gibi hastalıkların tedavisi vergi gelirinin çok üzerinde maliyet gerektirmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Dağlı, Türkiye'nin 2004'te Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi'ne (TKÇS) taraf olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"TKÇS'nin Tütün Üretimine Alternatif Ürün ve Ekonomik Faaliyet başlıklı 17'nci maddesi, tütün üretiminden vazgeçen ve/veya vazgeçecek üreticilerin alternatif tarımsal ürünlere veya ekonomik faaliyetlere geçişlerini destekleyerek sürdürülebilir geçim yollarının geliştirilmesini sağlayabilmek açısından gereken tedbir ve uygulamaları kapsamaktadır. 2008-2012 ve 2015-2018 yıllarını kapsayan ulusal tütün kontrol programı ve eylem planlarında Tütün ve Tütün Ürünleri Arzının Azaltılmasına Yönelik Önlemler kapsamında yer alan B.3. Tütün Üretimi ve Alternatif Politikalar başlığı, 2018-2023 Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planında hiç yer almamıştır."

Sağlığa Evet Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Osman Elbek ise yetkisiz tütün ticareti yapanlara yönelik cezaların uygulanmasının ertelenmesini şöyle değerlendirdi:

"Sarmalık kıyılmış tütün mamulü üretiminde kullanılan tütünlerin üretimi ticari amaç olmaksızın ve 50 kilogramı aşmayacak miktarda üreticinin şahsi tüketimi için sarmalık kıyılmış tütün elde etmesine izin veren değişiklik ile idari para cezalarının kademelendirilerek azaltılması kayıt dışı üretimi daha da artırmıştır. 2014'te yapılan düzenlemeyle sarmalık kıyılmış tütünle satılması zorunlu olan makaronun ayrı olarak ambalajlanarak piyasaya arzının serbest bırakılması tüketimi tetiklemiştir. Yasa dışı ticari faaliyete konu olan kayıt dışı tütün piyasası, son 10 yıl içinde üreticisine, komisyoncusuna, satıcısına, çoğunlukla düşük ve orta gelir grubuna dahil nihai tüketicisine kazanç ve avantaj sağladığı için katlanarak büyümüştür."

Elif Dağlı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 11:23 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Yetki belgesiz satış tartışmaları, tütün tüketiminin artmasına neden oluyor' uyarısı - Son Dakika
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