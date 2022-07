Yetkili: Çin'deki Kovid-19 Durumu Düşük Seviyede Dalgalı Seyrediyor

BEİJİNG, 21 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nun hastalıkları kontrol departmanından yetkilisi He Qinghua Perşembe günü yaptığı açıklamada, ülkedeki Kovid-19 durumunda Temmuz ayı başından beri düşük seviyede dalgalanmalar yaşandığını ve birkaç bölgede birden fazla yerde vaka sayısında artış bildirildiğini belirtti. He düzenlenen basın toplantısında, pandeminin son bir hafta içinde eyalet seviyesindeki 21 bölgede 78 kenti etkilediğini bildirdi. Genel olarak, farklı bölgelerdeki vaka sayılarındaki artışın kısa süre içinde etkili şekilde kontrol altına alındığını ve pandeminin etkisinin sınırlandırıldığını belirten He, yerel kaynaklı pandemi müdahale kapasitesi ve verimliliğinin daha da arttırıldığını ifade etti. Dünya genelinde Kovid-19 vakalarında yaşanan artış, yaz tatilindeki insan trafiğindeki artışla birleştiğinde, yerel kaynaklı pandemi riskinin artacağını belirten He, bunun da pandemi önleme ve kontrol altına alma çalışmalarını karmaşık hale getirebileceği uyarısında bulundu. He, pandeminin yayılmasını en kısa sürede en aza indirilmesi ve bunun vaka sayısında büyük ölçekli artışlara dönüşmesini önlemek için tedbirler alınması yönünde çağrı yaptı.