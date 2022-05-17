Yetkili: Çin Ekonomisi Kısa Sürede Normal İşleyişine Geri Dönecek - Son Dakika
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Yetkili: Çin Ekonomisi Kısa Sürede Normal İşleyişine Geri Dönecek

17.05.2022 20:58
Yetkili: Çin Ekonomisi Kısa Sürede Normal İşleyişine Geri Dönecek

BEİJİNG, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çinli bir yetkili Salı günü, Çin ekonomisinin etkin salgın kontrolü ve uygulamaya konan çok sayıda politika sayesinde kısa sürede normal işleyişine geri döneceğini söyledi.

BEİJİNG, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çinli bir yetkili Salı günü, Çin ekonomisinin etkin salgın kontrolü ve uygulamaya konan çok sayıda politika sayesinde kısa sürede normal işleyişine geri döneceğini söyledi. Bir basın toplantısında konuşan Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu sözcüsü Meng Wei, şu an itibarıyla Çin ekonomisinin, geçtiğimiz günlerde Kovid-19'un yeniden yükselişe geçmesi ve dalgalı küresel durumun beklenmedik etkileri nedeniyle güçlü ters rüzgarlarla karşı karşıya bulunduğunu söyledi. Meng, buna karşın, 2020 yılında aniden ortaya çıkan Kovid-19 salgınıyla benzeri görülmemiş bir darbe aldığında Çin'in somut salgın kontrolü ve işe yeniden başlanması yoluyla bazı ekonomik göstergeleri hızla nasıl tersine çevirmeyi başardığının ve her geçen çeyrekte istikrarlı bir toparlanma gerçekleştirdiğinin altının çizilmesi gerektiğini söyledi. Meng, komisyonun makro politika ayarlamalarını artırarak şirketlerin üretim kapasitelerini eski durumuna getirmelerine ve ekonominin istikrar içinde tutulmasına yardımcı olacağını söyledi.

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Kaynak: Xinhua

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