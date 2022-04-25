Yetkili: Çin Ulusal Güvenliği Korumak İçin Yasal Çin Seddi İnşa Ediyor - Son Dakika

BEİJİNG, 25 Nisan (Xinhua) -- Çin'in en üst düzey yasama organı yetkilisi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çin'in ulusal güvenliğini korumak için, son 10 yılda yeni yasalar çıkararak ve mevcut yasalarda revizyonlar yaparak yasal bir Çin Seddi oluşturduğunu söyledi. Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi'ne bağlı Yasama İşleri Komisyonu yetkilisi Tong Weidong, düzenlediği basın toplantısında, "2012'nin sonlarında gerçekleşen Çin Komünist Partisi'nin 18. Ulusal Kongresi'nden bu yana doğrudan ulusal güvenlikle ilgili 20'den fazla yasayı hazırladık veya revize ettik" dedi.

Devlet Konseyi ve konseyin departmanları tarafından yıllar içinde oluşturulan ilgili idari düzenlemelerin yanı sıra doğrudan ulusal güvenliği ilgilendiren hükümler içeren kanunlar da hazırlandı. Tong, "Bu yasal hükümler, Çin'in stratejik güvenlik ortamına uyarlanmış bir ulusal güvenlik mevzuatı sisteminin kurulmasıyla sonuçlandı" dedi. Ulusal güvenlik, casuslukla mücadele, terörle mücadele, siber güvenlik, biyogüvenlik ve nükleer güvenlikle ilgili yasalar da dahil olmak üzere son 10 yılda bir dizi ilgili yasa çıkarıldı veya revize edildi. Çinli yetkiliye göre, bunlar arasında yer alan 2015 yılında yürürlüğe giren yeni Ulusal Güvenlik Yasası, ulusal güvenlik mevzuatı sisteminde öncü, kapsamlı ve temel bir rol oynuyor.