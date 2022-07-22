YETKİLİ SERVİS GİBİ GELDİLER "MOTORU YANMIŞ" DİYEREK GÖTÜRDÜLER - Son Dakika
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YETKİLİ SERVİS GİBİ GELDİLER "MOTORU YANMIŞ" DİYEREK GÖTÜRDÜLER

22.07.2022 11:15

İNTERNET üzerinden yetkili servis ilanı vererek kendilerini arayanların evinden televizyon, buzdolabı ve çamaşır makinelerini tamir edeceğiz diyerek çalan şebeke operasyon düzenlendi.

İNTERNET üzerinden yetkili servis ilanı vererek kendilerini arayanların evinden televizyon, buzdolabı ve çamaşır makinelerini tamir edeceğiz diyerek çalan şebeke operasyon düzenlendi. Operasyonda 1'i kadın 5 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri İnternetten yetkili servis ilanı vererek dolandırıcılık yaptıklarını tespit ettiği şebeke üyelerini takibe aldı. Şüpheliler, kendilerini arayanların evine tamir yapmak için gittiği, televizyon, buzdolabı ve çamaşır makinelerini  "Motoru yanmış", "Ana kart arıza yapmış" gibi bahanelerle alarak götürdüğü belirlendi. Şüpheliler,  ayrıca tamir parası olarak 3 bin lira ile 7 bin lira arasında ücret aldıkları öğrenildi. Aradan haftalar geçmesine rağmen tamir bahanesiyle aldıkları beyaz eşyaları geri getirmeyen, ön ödemelerini aldıkları paraları da iade etmeyen şüphelilerin bir süre sonra mağdurların telefon numaralarını da engellediği tespit edildi. Bu yöntemle 11 kişiyi dolandıran şüpheliler, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen perasyon yakalandı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 1'i kadın 5 şüpheli gözaltına alındı.

Mağdurlardan Erdal Tavşan "Televizyonum bozulmuştu. İnternet'ten yetkili servis telefonu bulup aradım. Bir gün sonra geldiler. Televizyonu tamir edeceklerini söyleyerek aldılar. Ayrıca 7 bin lira olan tamir parasının 5 bin lirasını da onlara verdim. Ancak haftalarca beni oyaladılar. Ne paramı ne de televizyonumu geri verdiler. Daha sonrada ortadan kayboldular." dedi

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildil. Öte yandan şebeke üyesi olduğu öğrenilen 1 şüphelinin de daha önce yakalanarak tutuklandığı öğrenildi.

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Kaynak: DHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YETKİLİ SERVİS GİBİ GELDİLER 'MOTORU YANMIŞ' DİYEREK GÖTÜRDÜLER - Son Dakika

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SON DAKİKA: YETKİLİ SERVİS GİBİ GELDİLER "MOTORU YANMIŞ" DİYEREK GÖTÜRDÜLER - Son Dakika
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