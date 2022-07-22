'Yetkili servis' oyunuyla vatandaşı dolandıran şebeke çökertildi

İstanbul'da internet üzerinden elektronik eşya yetkili servisi hizmeti verdiklerini iddia edip vatandaşların tamir edilecek eşyalarını çalarak kayıplara karışan 1'i kadın 5 kişi yakalandı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İnternet üzerinden yetkili servis hizmeti verdiklerini iddia ederek vatandaşların tamir edilecek beyaz eşyalarını, televizyonlarını ve klima gibi elektronik eşyalarını çalarak kayıplara karışan 1'i kadın 5 kişi, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin fiziki ve teknik takibi sonucu yakalandı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

"Aradan 4 ay geçti, televizyonum gelmedi"

Yetkili servis dolandırıcılarının mağdurlarından Erdal Tavşan, "Televizyonum bozuldu ve internet üzerinden bir yetkili servis bularak irtibata geçtim. Adresimi verdim ve bir gün sonra gelerek tamir için televizyonumu aldılar. 5 bin TL para istediler. Hesaplarına yatırdım. Ondan sonra bir süre ulaşmadık onlara. Daha sonra ulaştığımızda malzeme gelmedi gibi bahaneler söylediler. Aradan 4 ay geçti. Ben de şikayette bulundum ve dolandırıcı oldukları ortaya çıktı" dedi. - İSTANBUL