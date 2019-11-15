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'Yetkili servisiz' diyerek beyaz eşya çalan şüphelilere operasyon -
7 saat önce
'YETKİLİ SERVİSİZ' DİYEREK BEYAZ EŞYA ÇALAN ŞÜPHELİLERE OPERASYON - (operasyon anı görüntüleri)
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:14 Kaynak: DHA
'YETKİLİ SERVİSİZ' DİYEREK BEYAZ EŞYA ÇALAN ŞÜPHELİLERE OPERASYON - (operasyon anı görüntüleri)
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