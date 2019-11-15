Son Dakika Haberleri: 'Yetkili servisiz' diyerek beyaz eşya çalan şüphelilere operasyon -
Son Dakika Güncel 'Yetkili servisiz' diyerek beyaz eşya çalan şüphelilere operasyon - - Son Dakika

'Yetkili servisiz' diyerek beyaz eşya çalan şüphelilere operasyon -

7 saat önce

'YETKİLİ SERVİSİZ' DİYEREK BEYAZ EŞYA ÇALAN ŞÜPHELİLERE OPERASYON - (operasyon anı görüntüleri)

'YETKİLİ SERVİSİZ' DİYEREK BEYAZ EŞYA ÇALAN ŞÜPHELİLERE OPERASYON - (operasyon anı görüntüleri)

'Yetkili servisiz' diyerek beyaz eşya çalan şüphelilere operasyon -

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:14 Kaynak: DHA
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